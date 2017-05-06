В Туле побывал представитель бренда Dolce&Gabbana

В апреле в Туле в бутике «Триумфальная Арка» представитель Dolce&Gabbana Амброджио Менкони рассказал о секретах и принципах одного из самых известных и любимых модных брендов мира.

– Господин Амброджио, в чём секрет бренда и создания коллекций, настолько популярных среди всемирно известных селебрити?

– Успех содержится в его ДНК, которая, в свою очередь, определяется тремя «S»: Sartoria, Sicilia, Sensualita.

Sartoria – в переводе с итальянского «портновское искусство». Традиции искусного ручного ремесла и истинно итальянское внимание к деталям прослеживаются в каждом новом образе, созданном Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Sicilia – одно из красивейших мест Италии, в котором дизайнеры неизменно находят своё творческое вдохновение. Сицилия – мир, где семейные ценности ставятся во главу угла, а любовь к людям и жизни чувствуется везде! Каждая коллекция наполнена яркими красками, южным темпераментом и атмосферой этого сказочного острова.

Sensualita – чувственность и соблазнительность. Женщина Dolce&Gabbana знает, что она красива и через одежду «говорит» об этом другим. Она высоко несёт себя. Она грациозна, женственна и уверена в себе. Ею всегда хочется любоваться и восхищаться.

– Что ещё, по Вашему мнению, послужило причиной успеха бренда?

– Дуэт Dolce&Gabbana и в жизни, и в моде сложился на контрастах. В их стиле безупречное качество сочетается с необузданной креативностью. Они умеют облекать элегантность в новые, всегда неожиданные формы. И бесконечно развиваются: ведь мода – такая сфера деятельности, где не просто стоять на месте нельзя, а даже остановиться недопустимо.

– Что стало источником вдохновения для Доменико и Стефано при создании женской коллекции весна-лето?

– Новая женская коллекция Dolce&Gabbana весна-лето 2017 по традиции стала самым запоминающимся показом на Неделе моды в Милане. Она называется Tropico Italiano: на этот раз главным источником вдохновения для дизайнеров стали тропики, отдых, море и его обитатели.

Доменико Дольче и Стефано Габбана, конечно, не были бы собой, если бы не наполнили коллекцию обилием принтов и декоративных деталей. В ней есть феерия сочных и ярких красок, блеск и сияние, приправленные итальянским колоритом и традициями.

– А чем интересна концепция мужской коллекции бренда?

– Мужская коллекция SS/17 посвящена теме музыки: джаз, блюз, регги – каждый мужчина может выбрать своё… Мужчина Dolce&Gabbana стремится к удовольствиям, он успешен и внимателен к деталям, может позволить себе строгий костюм или свободные джинсы.

Доменико Дольче и Стефано Габбана говорят: «Мы хотим, чтобы люди в нашей одежде выглядели соблазнительно, потому что, получая комплименты по поводу своей внешности, ощущаешь уверенность в собственных силах».