Гороскоп на май: жизнь налаживается

Майский гороскоп обещает всем знакам небывалый подъем и успех во всех делах. Звезды рекомендуют воспользоваться этим периодом по максимуму, чтобы продвинуться в карьере, начать новые проекты в бизнесе или устроить личную жизнь.

Именинница мая – известный тульский фотограф Светлана Ковалевская. Если вы знакомы с ней, не забудьте поздравить ее 30 мая. И вспомните обо всех, кто в мае ждет ваших поздравлений!

А теперь - к звездным прогнозам. Вот что советует гороскоп в мае:

Овен (21.03-20.04)

Начало месяца Овны встретят в расслабленном, немного несобранном состоянии. Гороскоп рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе. Если есть дача, можно заняться физическим трудом - связь с природой укрепит физически и морально.

С 5 по 15 мая представителей знака буквально будут преследовать креативные идеи. Для Овна это плодотворное время, поэтому стоит провести его с пользой.

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19, 26, 27 мая.

Телец (21.04-21.05)

В мае Тельцы почувствуют заметное улучшение во всех сферах жизни. Наладятся отношения с любимыми и детьми, с коллегами будет проще найти общий язык.

Финансы также преподнесут приятные сюрпризы.

В делах каждый получит по заслугам. Качественная работа, своевременная сдача проектов будут оценены начальством, партнерами. Работая в коллективе, Тельцам важно доказать свою ценность, тогда и подъем по карьерной лестнице не заставит себя ждать.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29 мая.

Близнецы (22.05-21.06)

Близнецы смогут совершить огромный скачок в развитии собственного дела, продвинуться по карьерной лестнице, выйти на новый профессиональный уровень.

Вселенная будет всячески вам помогать, важно не лениться и реализовать планы.

Конец весны и лето - самое продуктивное время. От того, насколько плодотворно Близнецы поработают в этот период, зависит их благосостояние на остаток года.

Май отлично подходит для улучшения взаимоотношений с любимыми или поиска потенциального партнера. Для свободных Близнецов особенно многообещающим выдастся конец месяца. В этот период в разы возрастает вероятность встретить не просто хорошего человека, а родственную душу.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 31 мая.

Рак (22.06-23.07)

Гороскоп рекомендует постоянно находиться на виду, не сидеть в четырех стенах, ожидая подарков от судьбы. Важно не бояться изменений, впускать новые возможности в свою жизнь. Если приглашают посетить деловое мероприятие, выставку или просто встретиться со знакомыми, нужно соглашаться, не раздумывая.

Даже за чашкой кофе со знакомым могут открыться заманчивые перспективы для роста, открытия общего дела.

Поездки, командировки в мае могут привести к неожиданным последствиям, кардинально изменить жизнь.

Благоприятные дни: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 мая.

Лев (24.07-23.08)

Конец весны располагает к активным действиям. Гороскоп рекомендует не ограничивать свои фантазии, ведь в этот период могут реализоваться самые смелые, невероятные мечты. В конце весны закладывается фундамент, на котором в течение полугода можно будет строить дом мечты.

Если в мае удастся проявить себя по полной, в будущем удастся достичь грандиозных свершений.

Принятые в мае решения будут правильными, а начинания принесут большой доход.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 24, 31 мая.

Дева (24.08-23.09)

После майских праздников можно смело отправляться в путешествие или заняться обучением. Девам полезно расширять кругозор, изучать иностранный язык, философию, культуру.

Конец весны подходит для смены места работы. Также Девы смело могут просить у руководства прибавки к зарплате.

Для предпринимателей наступают благоприятные условия для расширения бизнеса.

В личном отпустите прошлое, если оно того требует. Не стоит отчаянно удерживать рядом с собой человека, который этого не достоин или просто не хочет принять любовь. Важно дать шанс чему-то новому, лучшему прийти в жизнь.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29 мая.

Весы (24.09-23.10)

Весы ощутят много новых сил и неуемной энергии. Возможны деловые или образовательные путешествия за рубеж. Подходящий момент для воплощения в жизнь новых проектов в таких областях, как дизайн, мода и искусство.

В любовных делах и в семейных взаимоотношениях все идет спокойно и гладко. Прежние недопонимания уйдут прочь, отношения станут гармоничными и будут радовать вас.

Весов, у которых еще нет пары, гороскоп призывает проявить смелость и сделать шаг навстречу тому, кто вам симпатичен.

Проявляйте к этому человеку как можно больше знаков внимания, и звезды вам помогут добиться его расположения. Хорошее время для заключения браков.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 31 мая.

Скорпион (24.10-22.11)

Вместе с маем для Скорпионов наступает период, когда им будет везти во всем. Планеты благосклонны к вам, а это значит, что можно воплощать свои идеи во всех сферах жизни, причем такое благоприятное время продержится до конца лета. Теперь без боязни неудач можно подписывать новые контракты, презентовать новые продукты, налаживать деловые связи.

Май - самое удачное время для свадьбы.

Если у вас есть любимый человек, которого вы бы хотели видеть рядом с собой на протяжении всей жизни, женитесь и выходите замуж. Браки, заключенные сейчас, станут крепкими, а отношения между супругами будут полны взаимоуважения, любви и гармонии.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 31 мая.

Стрелец (23.11-21.12)

В делах слушайте свою интуицию и будьте внимательны происходящему – и вы поймете, что происходит и куда двигаться. Ждите озарения и действуйте сразу: сейчас быстрота реакции – главный секрет вашего успеха в профессиональной сфере. Чтобы продвинуться в бизнесе, уделите больше внимания интернет-продажам.

В личных отношениях настала пора трезво взглянуть на партнера и вашу связь.

И либо принять его таким, какой он есть, либо не мучиться дальше. Пора принять решение и не изводить вторую половину бесконечными придирками.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 22-24, 31 мая.

Козерог (22.12-20.01)

Записывайте свои мысли, впечатления и идеи - они могут стать началом больших и успешных проектов. Благодаря правильной организации своей работы Козероги могут создать хороший задел на будущее. Именно успехи этого времени, вероятно, в будущем станут для вас фундаментом благополучия. Продуктивно будут проходить все встречи, презентации и мастер-классы.

В мае у Козерогов стабилизируются личные отношения с партнером. Поезжайте куда-нибудь вместе, отдохните, настройтесь друг на друга, слушайте и понимайте партнера.

Если вы хотите изменить что-то в своей внешности – действуйте!

Красьтесь в яркие цвета, прибегайте к услугам пластических хирургов и косметологов, обновляйте гардероб.

Всё, что вы сейчас выберете, пойдет вам на пользу.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29 мая.

Водолей (21.01-19.02)

Май рекомендуется провести с семьей. Также месяц подходит для благоустройства собственного жилища.

Финансовая ситуация и бизнес-отношения начнут налаживаться.

Дела пойдут в гору у тех представителей знака, которые работают в сфере дизайна, финансов и торговли.

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 31 мая.

Рыбы (20.02-20.03)

Началась долгожданная белая полоса! Удача на вашей стороне во всех сферах, поэтому действуйте: сейчас горит «зеленый свет» любым начинаниям. Любое ваше слово грозит превратиться в деньги)).

Поэтому отдыхать некогда: куйте железо, не отходя от кассы.

Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15 и 23, 24 мая.

Источник: «Гороскопы на Astromeridian.ru».