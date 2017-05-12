Бьюти-тренды: годовой бюджет на красоту

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На себя, любимую, не жалко и миллиона! А если серьёзно, вы когда-нибудь задумывались, сколько тратите на свою внешность? Сегодня мы начинаем бьюти-проект, в котором расскажем о новых процедурах и новинках косметики. И начать его решили с бюджета - подсчитали, сколько тратят на свою внешность наши повернутые на красоте коллеги знакомые бьютиголики. От суммы немножко волосы на голове зашевелились))). Итак, что нужно женщине на год и сколько это стоит?

Домашний уход

Для лица: 2 бальзама для губ, средство для бровей, 4 тоника, 3 маски, крем-пилинг, патчи под глаза, 7 пенок для умывания, 2 глины для умывания, 4 крема для лица, 4 сыворотки, 2 скраба для лица, аппарат для УЗ-пилинга. Всего на 31 041 р.

Для тела: 2 скраба для тела, лосьон для тела, крем для тела, криогель для тела, крем для рук, средство для педикюра, лампа и гель-лаки для маникюра, обертывание. Всего на 10 048 р.

Для волос: 4 шампуня, бальзам, термошапка для масок, 2 набора ампул с протеинами шелка, кератин. Всего на 7 790 р.

Итого: от 48 879 р.

Декоративная косметика, парфюм

12 помад, 12 блесков, 3 аромата, 3 пудры, 2 тональных крема, консилер, подводка для глаз, набор для бровей, тушь.

Итого: от 63 835 р.

Салонные процедуры

Маникюр (1 раз в 3 недели от 1500 р.) – от 25 500 р. за год.

Педикюр (1 раз в месяц, от 2000 р.) – 24 000 р. за год.

Чистка лица, уход, маска (1 раз в месяц, от 1700 р.) – 20 400 р. за год.

Массаж лица (1 раз в неделю, от 500 р.) – 26 000 р. за год.

Окрашивание, ламинирование ресниц (раз в месяц от 2000 р.) –

от 24 000 р. в год.

от 24 000 р. в год. Контурная пластика (2 раза в год: коррекция носогубных складок (от 7000.), зоны под глазами (от 15 000), шеи (от 6000.), увеличение губ (от 8000), – от 66 000 р. в год.

Ботокс (лоб, 2 раза в год, от 6000 р.) – от 12 000 р. в год.

Плазмолифтинг (очищение, омоложение кожи, курс из 5 процедур, от 1700 р.) – от 8500 р. в год.

Микротоковая терапия (для подтяжки кожи, 12 сеансов, от 900 р.) – от 10 800 р. за год.

Пилинги (осенью, курс из 5 кислотных, от 600 р.) – от 3000 р. за год.

Кератиновое выпрямление волос (3 раза в год, от 2500 р.) – от 7 500 р. за год.

Мезотерапия для волос (для роста, густоты, 4 курса по 5 процедур, от 500 р каждая) – от 10 000 р. за год.

Мезотерапия по телу (антицеллюлитная, 3 процедуры, от 600 р.) – от 1800 р. за год.

LPG-массаж (антицеллюлитный, 10 сеансов, от 1200 р.) – от 12 000 р. за год.

Антицеллюлитный ручной массаж (2 курса по 10 сеансов в год, от 1900 за сеанс) – от 38 000 р. за год.

Шугаринг (1 раз в 3 недели, от 1200 р.) – от 20 400 р. за год.

Итого: от 309 900 р.

Красота изнутри

БАДы, витамины: витамин С для синтеза коллагена, кератиноиды для обновления кожи, омега-3, 6, 7, 9 для питания кожи, клетчатка для очищения, активированный кремний для кожи, волос, ногтей, хитозан для поглощения жиров и поддержания здоровой массы тела, пробиотики для очищения, комплекс «волосы, кожа, ногти», «гринсы» для восполнения нехватки растительной пищи, мультивитамины.

Итого: от 12 190 р.

Годовой бюджет бьютиголика -

от 432 800 р.

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