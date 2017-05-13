Лайфхаки для туристов: нежданчики на отдыхе

На фото: один из пляжей перенаселенного Китая.

Уже давно не секрет, что сегодня есть тысяча и один способ улететь на отдых за разумные средства, было бы желание, интернет и подписка на акции авиакомпаний. А еще лучше друг+турагент+трэвелманьяк по совместительству.

Самостоятельные поездки – это реальный тренд. Даже те, кто предпочитает отдыхать цивилизованно «под ключ», всё равно проявляют интерес к само-подборкам. Так вот, если ты настоящий travel-перец или travel-няшка, то пора поговорить о серьёзном: проблемах путешественника, с которыми можно столкнуться, но которых вполне можно избежать. Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт», расскажет, как это сделать.

Ольга Волкова.

1.Храните все свои туристические документы и паспорта в электронном виде, а лучше в «облаке». Заранее отсканируйте их на случай потери, кражи или прочих нехороших историй.

2.Попросите на регистрации наклейку на чемодан «fragile»(хрупкое). С ней есть шанс, что ваш чемодан приедет первым, или по меньшей мере, не будет акробатически вылетать из кабины.

3. Проверьте свои долги перед отъездом. Сайт http://fssprus.ru вам в помощь. Заходим, вводим ФИО и дату рождения, выбираем «все регионы» (ибо письмо счастья может прилететь из столицы или Хабаровска). И вуаля- лететь нельзя остаться (запятую ставите вы). Оговорюсь сразу, что долг за телефон или детский садик в 650 рублей никак не является основанием для наложения запрета на выезд или невыдачи визы. Контрольный звонок судебному приставу тоже не помешает.

Долги, оплаченные прямо в аэропорту на границе, никак не помогут вам улететь запланированным рейсом!

4. А теперь - боль многих путешественников. С 15.06.17 стоимость исходящих в роуминге внутри Евросоюза поднимется в среднем в 15 раз! Отмечается, что это связано с отменой роуминга внутри самой Европы и желанием сотовых операторов компенсировать потери. Поэтому телефон-тетрис оставим дома, берем с собой смартфон для выхода в сеть, покупаем местные симки (в Европе особенно хороши Orange, Globalsim,Vodafone и пр.), а также приложения для подключения к закрытому wi-fi: WIFIMaps, WIFI Spot, WIFI Map.

5. Аккуратнее с правилами. Это реальная проблема, когда турист не владеет информацией о законах.

Во многих европейских странах можно схлопотать штраф в 400-500 евро за то, что вы опустили ноги в фонтан или не прокомпостировали билет в транспорте.

А некоторые авиакомпании штрафуют, например, за французский «ароматный» сыр, который вы пронесли с собой в ручной клади и заставили тем самым мучиться весь салон в приступах кислородного голодания.

6. Деньги. Главный «нежданчик» будет ждать вас, когда вы захотите расплатиться где-нибудь в кафешке или булочной 500-евровой купюрой. Отдаете и молча наблюдаете за приступом панической атаки продавца.

В Европе 80% мелких продавцов категорически откажутся брать крупную купюру, считая ее фальшивкой.

В идеале бюджет делить частями на наличные+карта. Ну а если вам срочно понадобятся монеты, то маленький лайфхак - ищите любой аппарат для оплаты (парковки, снеков и пр.), вставляйте купюру и отменяйте операцию. Сдача посыплется монетами. Как в мультике про золотую антилопу.

7. Если напали грабители, помогут приложения «Противоугонная сигнализация», «Find my iPhone», «Удаленное управлениеAndroid». Они помогут отпугнуть злоумышленников сигнализацией и понять, где находится твой телефон.

Справедливости ради отмечу, что все эти лайфхаки - не истина в последней инстанции и не панацея от всех туристических бед. Но то, что эти советы помогут провести ваш отдых с наименьшими потерями, я абсолютно уверена. Если у вас есть полезные замечания или вопросы, то добро пожаловать в мой блог @airport.tula. Разбор полетов, подбор поездок, попутчиков, лайфхаков - все это под хэштэгом #аэропортвтуле, #trip_with_airport или #отдыхомпокризису.