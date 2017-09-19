Что такое анти-эйдж медицина?

Ирина Гридасова, главный врач и основатель центра эстетической медицины «Талисия», рассказывает о направлении в медицине, которое призвано улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность. Антивозрастная или анти-эйдж медицина – что скрывается за этим термином?

Антивозрастную медицину часто путают с эстетической. Так, сегодня в модной упаковке «анти-эйдж» зачастую подаются методики чисто эстетические, направленные на механическое устранение внешних признаков старения (пластическая хирургия, косметология, космецевтика и т. п.).

Между тем, в случае с анти-эйдж медициной, речь, как ни парадоксально, идет вовсе не о борьбе с возрастом и его признаками.

Истинная антивозрастная медицина – это, в первую очередь, решение внутренних проблем организма, нормализация работы органов.

Благодаря этому достигаются два ключевых эффекта:

увеличивается продолжительность жизни (за счет нейтрализации целого набора «вредных» факторов, в число которых входит генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям, изъяны в образе жизни, гормональный дисбаланс, недостаток витаминов и микроэлементов и многое другое).

улучшается качество жизни (как в физическом, так и в психологическом, сексуальном и иных аспектах).

В анти-эйдж медицине упор делается не на внешние проблемы, а на выявление предрасположенности человека к разного рода патологиям и предупреждение их развития. Поэтому лечение всегда начинается с глубокой, комплексной диагностики – генетической и общей. Пациент получает подробнейшую «инструкцию по эксплуатации» собственного организма, с рекомендациями не только медицинского характера – но и индивидуальные правила питания, физической активности, сна, психогенетики (отношений с другими людьми). Генетический анализ, на основе которого подбирается терапия, витамины, диета – это всё составляющие курса анти-эйдж программы, которая составляется персонально для каждого.

В каком возрасте стоит задуматься о посещении анти-эйдж специалиста? Возможности диагностики позволяют уже в раннем возрасте определить все опасные предрасположенности.

Чем раньше вы узнаете о проблемах, с которыми предстоит столкнуться, тем более эффективно можно будет использовать эту информацию.

И еще один момент. Антивозрастная и эстетическая медицина не исключают друг друга. Оба направления решают свой круг задач, пересекаясь лишь в работе с отдельными аспектами старения – где они не конкурируют, а удачно дополняют друг друга. Поэтому, заботясь о внутреннем, не забывайте и о внешнем.