Праздник урожая: готовим мусаку

Осень – самое щедрое время года: она балует нас спелыми, яркими, ароматными местными овощами, из которых мы сегодня и будем готовить.

Екатерина Пейль, кулинар

–?Мусака – одно из самых распространенных в Молдавии блюд из овощей и мяса. Возможны и овощные вегетарианские мусаки, распространенные на Средиземноморье. В отличие от овощных рагу, для мусаки все продукты готовятся одновременно в духовке и строго определенное время, благодаря чему процесс упрощается. Я решила усовершенствовать это блюдо и для праздничного стола украсила его цветами из теста фило. Несмотря на мудреное название, это очень простой рецепт с превосходным вкусом и осенним настроением благодаря обилию сезонных овощей.

Ингредиенты:

500 г фарша из телятины, 1 небольшая картофелина, 2 небольших баклажана, 4 помидора, 1 молодой кабачок, 1 красная луковица

1 стакан сметаны, 3 зубчика чеснока, оливковое масло, 2 лавровых листа, 6-8 горошин черного перца, 250 г сыра чеддер, 2 ч. л. зиры или тимьяна, 5 листов теста фило, 150 г сливочного масла, соль, зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Приготовление:

Добавляем в фарш тертый картофель, соль, перец и специи. Дно широкой и глубокой жаропрочной формы смазываем оливковым маслом (я люблю глиняную посуду: в ней овощи получаются особенно ароматными). Кладем слой фарша, слой очищенных и порезанных тонкими кружочками баклажанов, поливаем оливковым маслом. Затем – красный лук, нарезанный кольцами, кабачки кружочками, мелко порезанный чеснок, поливаем сметаной. Следующим слоем выкладываем кружочки помидоров и натертый на крупной терке сыр. Каждый слой пересыпаем солью и специями. Повторяем все слои еще раз. Сверху поливаем оливковым маслом. Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Достаем и украшаем блюдо тестом фило, обильно смазанным сливочным маслом и собранным в ажурные цветочки. Отправляем форму в духовку еще на 20 минут. Мусака готова, наслаждайтесь!