Осень наступила: модные тренды от стилиста

Что нам рекомендуют дизайнеры в рамках сезона осень-зима 2017/18, рассказывает стилист Гая Петросян.

Гая Петросян, стилист

— Новый модный сезон принес как старые полюбившиеся нам тренды, так и абсолютно модерновые идеи. Изучив коллекции ведущих дизайнеров и посетив обучающие мероприятия по теме от главных стилистов страны, в том числе Эвелины Хромченко, готова поделиться с вами горячими новинками холодного времени года.

Однако не стоит забывать, — тренды-трендами, но все мы индивидуальны. Поэтому прежде чем решиться пригласить ту или иную модную вещицу на ПМЖ в ваш гардероб, постарайтесь определиться, действительно ли это ваша модель, или же вы приобретаете ее в угоду модным веяниям и на восхищение подписчикам в социальных сетях.

Одежда

Из прошлых сезонов к нам перекочевали уже полюбившиеся вышивки и шитье, кружева, роскошные бархат и вельвет, одежда из денима, объемные бомберы, логотипы и надписи.

Бомбер Miu Miu, 179 500 руб.

Футболка с принтом Opening Ceremony, 9 500 руб.

А вот что нового и интересного предлагают дизайнеры на осень-зиму:

1. Смело приобретайте любую модель одежды, выполненную в технике «пэчворк» - сегодня это несомненный тренд

2. Бахрома – вот это уже действительно «хорошо забытое старое», - придаст вашему образу женственность и мягкость.

Джинсы с бахромой Citizens of Humanity, 20 400 руб.

3. Пайетки, перья, блеск. Хоть мир, хоть война, - людям всегда хочется немного праздника.

Блузка с пайетками MSGM, 24 000 руб.

Платье с перьями MARC JACOBS, 193 800 руб.

4. Черная кожа как отдельный тренд и цветная кожа любого другого цвета.

Кожаная куртка Alexander McQueen, 258 700 руб.

5. Современная леди успевает все – воспитывать двоих, а то и более детей; быть хорошей хозяйкой, женой и девушкой с социально-активной позицией; и, что особенно отрадно, строить успешную карьеру. Последний пункт, карьерный, был бы невозможен без соблюдения правильного дресс-кода. Этой осенью к нам в гардероб смело врываются брючные костюмы в красном, белом и сером цветах.

Костюм Alexander McQueen: жакет 94 300 руб., брюки 43 850 руб.

Отдельно хочется отметить смокинги. Из вечерних пиджаков с шелковыми лацканами они перебрались в женский повседневный гардероб, причем никаких ограничений в цветах и материалах на модных подиумах не было.

Жакет Haider Ackermann, 89 900 руб.

Брючный оверсайз-костюм также заслуживает особого внимания – удобно, стильно, практично, - волнующе и свежо.

6. Планируете вечерний выход? Вспомните о классике, – роскошное черное или красное платье незаменимы, если вы намереваетесь покорить светскую публику своей элегантностью.

Платье Roland Mouret, 67 300 руб.

Платье Solace, 20 500 руб.

Что насчет верхней одежды?

Правят бал дубленки и шубы двух видов: оригинальные, яркие, цветные модели и, в противовес им, объемные шубы «натурального» цвета.

Дубленка Jil Sander, 402 750 руб.

Шуба Versace.

Актуальные цвета сезона

Это уже полюбившееся нам золото, серебро, небесный голубой, и новые: серый, лаванда, сиреневый, пыльная роза, чертополох-крайола, красный, оранжевый, желтый, бежевый.

Платье Alexander McQueen, 96 900 руб.

Джемпер Miu Miu, 57 000 руб.

И не забудьте про самое актуальное сочетание цветов сегодня: розовый + красный.

Платье Azzaro, 622 100 руб.

Горячие принты холодного сезона - горох, ромб (аргайл), полоса, клетка, цветы.

Пальто 3.1 Phillip Lim, 84 300 руб.

Платье Isabel Marant, 67 000 руб.

Обувь

В красивую пору, воспетую поэтами, вступать нужно в достойной обуви. В этом сезоне дизайнеры отнесли к такой:

Бижу – различные по конструкции модели с неизменно большим количеством декоративных элементов, блесток, - все, как в украшениях.

Туфли-бижу Miu Miu, 46 500 руб.

Мюли – несомненные фавориты сезона. Актуальна модель как на плоской подошве, так и на каблуке.

Мюли Aquazzura, 39 600 руб.

Обувь, украшенная оригинальным каблуком, придаст образу шарма и нестандартности.

Ботильоны Alexander Wang, 39 000 руб.

Модели, отделанные мехом. Много меха. Искусственного и эко. Носим.

Слипоны с мехом Prada, 40 000 руб.

Спорт – будущее моды, - единодушно заявляют критики. Это утверждение нашло отражение в сегодняшних трендах: на пъедестал почета важно ступает обувь в стиле «спорт-шик» - всевозможные кроссовки. Носить их можно с чем угодно, от платьев до шорт - все зависит от контекста вашего образа.

Ботфорты в различных вариациях – с широким голенищем, модели-чулки, голенище которых повторит форму вашей ноги, на кабулуках, на плоской и высокой подошве. Каждая девушка при желании сможет применить этот тренд в своем гардеробе

Острый вопрос - какой нос? В тренде обувь с сильно зауженным носиком. Не хотите возвращаться в 90-е? Попробуйте модели с прямоугольным носом, которые занимают почетное второе место.

Наиболее актуальные цвета обуви - белый и красный.

Туфли Prada, 45 000 руб.

Самая желанная пара сезона - белые полусапожки или длинные сапоги того же цвета.

Белые ботильоны MM6 Maison Margiela, 31365 руб.

Какие два сапога парой перекочевали из предыдущего сезона?

челси (короткие ботинки с чуть заостренным округленным носом и эластичными вставки по бокам)

армейские ботинки (стиль «милитари»)

Ботинки Balenciaga, 73 500 руб.

Сумки

Главный хит – мегаобъёмные сумки, напоминающие мешки или даже баулы. Здесь нужно быть аккуратными – подойдет такая модель далеко не всем. Часто подобные сумки выполнены из текстиля, что этой осенью также несомненный тренд.

На втором месте - сумки-игрушки.

Оригинальные модели, имеющие самые причудливые формы, - стилизованные под фигуры животных, или напоминающие, скажем, фрукты или флакончик от духов.

Сумка Moschino Couture, 120 600 руб.

Клатч Esve, 46 400 руб.

Кроко-стиль – модели, выполненные из материалов, напоминающих кожу крокодила.

Логотипы и надписи, украшавшие коллекции сумок прошлых сезонов, сегодня только укрепили свои позиции.

Головные уборы

Возглавляет рейтинг шапочка-бини - модель без завязок, более-менее плотно обхватывающая голову, иногда немного удлиненной формы.

Шапка Weekend MaxMara, 9 800 руб.

Шапка Acne Studios, 7 900 руб.

Надоели шапки? Замените их капюшонами, - подсказывают нам дизайнеры.

Из детали, часто являющейся побочной и незамедлительно отстегиваемой при покупке верхней одежды, сегодня капюшоны превращаются в уважаемый элемент гардероба.

Также модельеры призывают нас к элегантности и ношению шляп. Выбирайте изделие, приглянувшееся и, главное, подходящее вам, - будь то классическая федора, широкополая шляпа или более экстравагантная модель, например, шляпка-таблетка с вуалью.

Шляпа Maison Michel, 36 700 руб.

Бабушка-style - для человека, рожденного в постсоветском пространстве, платки нерушимыми ассоциациями связаны с образом бабушки. Дизайнеры модных домов Gucci и Stella McCartney явно связывают платок в плотный узелок с другими интересными историями и предлагают нам в этом сезоне выделить ему место в своем гардеробе.

Платок Gucci, 26 500 руб.

Аксессуары

Хит сезона - длинные перчатки выше локтя. Такая модель придаст рукам изящность, а образу – завершенность.

Что еще? Потуже затягиваем ремни. В смысле, ремни на талии – поверх блуз и верхней одежды, даже если на модели нет шлевок, - подчеркиваем талию, придаем фигуре женственность.

Ремень из меха Prada, 37 000 руб.

Украшения

В этом сезоне дизайнеры предлагают не ограничиваться минималистичными украшениями, а пустить в ход тяжелую «артиллерию». Выбираем:

Браслеты в стиле милитари - широкие, выполненные из кожи (а лучше эко или зама) модели, отделанные шипами и металлическими элементами.

Браслет Gucci, 42 100 руб.

Кольца-кастеты - кольца, надеваемые сразу на несколько пальцев. Причем часто это довольно женственные модели, не имеющие никакое отношение к оружию, в честь которых были названы.

Кольцо-кастет Gucci, 37 600 руб.

Также в тренде чокеры и колье всех мастей, массивные цепи с оригинальными крупными кулонами.

Чокер Gucci, 33 900 руб.

Что вешаем на уши? Пару разных серег или моно-серьги. Также актуальны сегодня серьги-кольца и просто массивные серьги.

Моно-серьга Loren Stewart, 7 362 руб.

Массивные серьги Oscar de la Renta, 22 393 руб.

Серьги-кольца Natasha Schweitzer, 27 530 руб.

Голову украшаем солохой, лентами, ободками, декорированные перьями и камнями.

Тюрбан Gucci, 33 600 руб.

Ободок Lisa Smith, 10 900 руб.

Мы рассмотрели основные тенденции сезона осень-зима 2017/18, и теперь вы готовы к осеннему шоппинг-марафону! Больше трендов и модных решений - в моих аккаунтах «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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