Наращивание ресниц – это безопасно?

Мечтаешь нарастить ресницы, но сомневаешься в безопасности процедуры? Боишься, что свои реснички пострадают? Эти опасения попробуем развеять вместе со специалистами студии Анны Ключко.

Страх № 1: «Боюсь, что свои ресницы выпадут после наращивания»

— Чтобы «родным» ресницам не был нанесен вред при наращивании, мастер должен правильно подобрать длину, толщину и объем искусственных ресничек. Во?первых, они не должны быть длиннее родных более чем на 2 мм. Толщина их и материал, из которого они изготовлены, также имеют большое значение: они не должны быть слишком тяжелыми.

Немаловажно подобрать правильный объем: на слабые короткие ресницы не рекомендуется наращивать большие объёмы. Перед наращиванием хороший мастер должен визуально оценить ваши ресницы и подобрать нужные для процедуры параметры.

Страх № 2: «А вдруг реснички будут чесаться, колоться?»

— Наращиванию ресниц как технологии уже более 8 лет. И в самом начале появления этой услуги материалы для наращивания, да и качество проведения процедур нередко оставляли желать лучшего.

Поэтому те, кто попробовал наращивание ресниц «самыми первыми», могли испытывать дискомфорт во время их ношения.

Если студия использует качественные материалы премиум-класса и строго соблюдает технологию наращивания, ваши новые реснички, очень легкие и мягкие, не будут доставлять вам никаких неприятных ощущений. Они не мешают, не чешутся, не колются, не создают ощущения тяжести на глазах. Вы будете заниматься привычными делами и при этом иметь всегда выразительный взгляд.

Страх № 3: «А если у меня аллергия?»

— Современные материалы для наращивания ресниц крайне редко вызывают аллергические реакции. Но для 100% уверенности в хорошей студии клиентам обязательно проводят пробное наращивание, причем делают это бесплатно.

Вот как это происходит: за 2−3 дня до процедуры вы приходите на тестовое наращивание, которое занимает в среднем 15 минут. Вам наращивают одну или несколько ресничек,

и в течение суток вы наблюдаете за реакцией организма: если у вас есть аллергия на материалы, она проявится за это время.

Если аллергии нет, смело приходите по записи на полноценное наращивание. Такой тест помогает избежать неприятных последствий, сэкономить время, деньги и быть уверенной в том, что красота безвредна.

Страх № 4: «Говорят, наращенные ресницы нельзя носить долго — своим ресничкам нужен отдых»

— Качественное наращивание ресниц не требует долгих перерывов между процедурами. Но если вы хотите дать своим ресницам отдохнуть и при этом не терять выразительности взгляда, можно делать небольшие перерывы между коррекциями и чередовать наращивание с процедурой ламинирования или ботокса для ресниц. Они тоже делают реснички визуально гуще и длиннее и одновременно ухаживают за ними.

Страх № 5: «Наращивание — это больно»

— Процедура безболезненна. Абсолютно. Технологии работы выверены до мелочей, поэтому все, что вы будете чувствовать, — только комфорт.