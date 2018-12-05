Гороскоп на декабрь: довольно-таки неплохо, очень приятно

Декабрь будет хорош практически для всех знаков зодиака, хотя пройдет он у всех по-разному - одних завалит работой, вторых домашними хлопотами, а третьих, счастливчиков, оставит нежиться в приятном безделье. Но в целом месяц позитивный, и он обещает перетечь в такой же позитивный следующий год, если не транжирить деньги, не раздувать слонов из мух и продумать хотя бы минимальные планы на будущее.

В декабре мы поздравляем Ксению Манукян, владелицу шоу-рума Emma Fashion. Она отмечает день рождения 22 декабря.

Золотые пшеничные колосья и бриллиантовые зерна из коллекции Les Bles de Chanel – талисманы успеха и процветания. Они будут сопровождать Козерогов и в декабре, и весь 2019 год.

Овен (21.03−20.04)

Завершение года будет для вас удачным. На работе все благополучно, без авралов, финансы поют о крупных покупках и других удовольствиях. Можно не суетиться, а тихо-мирно плыть по течению, наслаждаясь подготовкой к праздникам. В личной жизни не драматизируйте ситуацию, сложившуюся в нынешних отношениях, а лучше внимательно посмотрите по сторонам.

Благоприятные дни: 10, 15, 21, 24, 30 декабря.

Телец (21.04−21.05)

Месяц равнодушия к мнению других и тяги к приключениям.

Поддавайтесь самым сумасшедшим порывам, срывайтесь

в незапланированные поездки, заводите случайные знакомства.

Но не теряйте голову в сфере финансов: тут, наоборот, нужно трезвый ум. Постарайтесь до конца месяца закрыть кредиты. С января будут новые грандиозные задачи, которые потребуют чистой совести и отсутствия долговой нагрузки.

Благоприятные дни: 14, 16, 21, 25, 30 декабря.

Близнецы (22.05−21.06)

Признание и награды вместе с материальным поощрением ждут творческих людей. Представители бизнеса могут не бояться неудач: в декабре новые начинания станут очень успешным стартом в новом для вас направлении. Финансовая ситуация в начале месяца может быть нестабильной, но к середине выровняется, порадует солидными поступлениями. На личном фронте – идиллия, причем даже свободные представители знака найдут прелесть во временном одиночестве.

Благоприятные дни: 9, 11, 19, 20, 24, 28 декабря.

Рак (22.06−23.07)

В работе готовьтесь к авралу, в личной жизни – к полному штилю. В общем, скукотища, которую вы терпеть не можете. Не пора ли от нее сбежать, вы же мастер мгновенно прокладывать новые маршруты!

Очевидно, что бой курантов застанет вас где-то далеко от авралов, а штиль если и будет – то на морской глади у ваших ног.

Благоприятные дни: 5, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 31 декабря.

Лев (24.07−23.08)

Декабрь может принести вам перемены в личной жизни. Хорошими они будут или плохими, сами решите. Во всяком случае, грустить не придется: будет много внимания и перспективных знакомств. Удачное время для всего, что связано с покупкой и обустройством жилья. Если у вас есть такие намерения, тщательно распланируйте бюджет, чтобы к праздникам не остаться на мели.

Благоприятные дни: 5, 10, 19, 21, 25, 31 декабря.

Дева (24.08−23.09)

Для многих представителей знака основных хлопоты сейчас будут связаны с семьей и домашних очагом. У кого-то наметится совместная жизнь с партнером и даже брак.

Кто-то наконец решится на переезд и стремительно решит этот вопрос.

А одиноким гороскоп обещает встречу с новой любовью – ведь наступает время чудес!

Благоприятные дни: 7, 17, 21, 30, 31 декабря.

Весы (24.09−23.10)

В этом году вы ударно потрудились, поэтому в декабре будет возможность немного отдохнуть. Все равно всех денег не заработаешь, а то, чего вы еще не успели сделать, вполне может быть отложено до следующего года. К тому же пора и о себе подумать: наметить планы на перспективу и навести порядок в личной жизни. Если подвернется возможность съездить в маленький отпуск или навестить родственников издалека, не отказывайтесь.

Благоприятные дни: 9, 10, 13, 15, 19, 14, 31 декабря.

Скорпион (24.10−22.11)

Расслабиться и повитать в мечтах о приближающихся праздниках вам не светит: весь месяц придется активно работать. Зато бюджет пополнится, и на каникулах есть шанс побаловать себя и семью шопингом, поездками и другими приятностями.

Одна из главных задач декабря - расплатиться с долгами, помириться с близкими людьми, отпустить все обиды.

Благоприятные дни: 6, 10, 17, 21, 28, 31 декабря.

Стрелец (23.11−21.12)

Все звезды сейчас на вашей стороне. Сейчас вам будут по силу любые задачи: вы можете сменить работу, профессию, открыть собственный бизнес и даже добиться внимания того человека, о котором вы втайне мечтаете. Помните: если именно сейчас вы предадитесь лени и бездействию, то можете очень надолго забыть о том, чтобы воплотить в жизнь свои планы и желания.

Благоприятные дни: 9, 10, 17, 19, 21, 27, 29, 31 декабря.

Козерог (22.12−20.01)

Ударный месяц: вас завалят работой, но и щедро за нее вознаградят. Если вы готовитесь поменять что-то в своей жизни, держите все планы при себе, не распространяясь о них, чтобы не спугнуть удачу.

У свободных Козерогов на горизонте вдруг возникнет несколько неожиданный или экстравагантный партнер – и он вам понравится!

Не транжирьте свои сбережения, чтобы в январе-феврале из-за своего легкомыслия не отказываться от крупных вложений, давно вами запланированных.

Благоприятные дни: 6, 9, 10, 13, 17, 20, 27, 29, 30 декабря.

Водолей (21.01−19.02)

Настает ваш звездный час! Вы сейчас на подъеме, в прекрасной форме, блещете талантами, и вас обязательно заметят. Не исключено, что именно сейчас вам предложат занять новую должность, к которой вы давно стремились. Ваша активность и коммуникабельность крайне позитивно скажется на рабочем процессе/бизнесе и доходах от него.

Благоприятные дни: 8, 9, 14, 16, 19, 26, 29, 30, 31 декабря.

Рыбы (20.02−20.03)

В начале месяца ваша финансовая ситуация может оказаться плачевной.

Вам будет хронически не хватать средств на все то, что вы задумали.

Однако уже к концу декабря, благодаря усердной работе и помощи друзей или родственников, вы сумеете с блеском выйти из положения. И даже сможете сделать выгодные инвестиции, которые принесут в будущем хорошую прибыль.

Благоприятные дни: 8, 16, 22, 29, 31 декабря.