Бьюти-тренд: пудровый татуаж

Cегодня тренд в перманентном макияже – пудровое напыление. О новой технике рассказывает Екатерина Рожкова, мастер по перманентному макияжу My Style салона «Галерея Coiffure».

Екатерина Рожкова.

Пудровая техника представляет собой разновидность микропигментирования, создаваемого при помощи специального аппарата. Главный принцип этой техники заключается в том, чтобы не навредить натуральным бровям, а наоборот, сохранить их естественность и натуральность.

В технике пудрового напыления проводится не сплошное заполнение всего контура, а лёгкое полупрозрачное нанесение пигмента.

Конечный результат процедуры – мягкие и объёмные брови, словно подкрашенные карандашом или тенями.