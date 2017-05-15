А ты - доминант?

Жажда доминировать - один из сильнейших мотиваторов.

На фото - доминант Кристиан Грей из фильма «50 оттенков серого».

Добрый день, дорогие друзья! Разговаривая про мотивацию, мы выяснили, что неплохо было бы научиться переводить нелюбимое «надо» в вожделенное «хочу». В прошлый раз мы рассматривали два основных инстинктивных мотиватора - выжить и размножиться. Сегодня поговорим о том, как у людей просыпается живой интерес к какому-нибудь делу и как он гаснет… Словно свеча на ветру.

Всеволод Татаринов, бизнес-тренер, президент API.

Итак, слушайте внимательно и не говорите, что не слышали. Живой интерес у людей вызывают действия, которые быстро приносят результаты в трех направлениях. А именно:

1. Доминантность

2. Ресурсность

3. Репродуктивность

Позвольте, поясню первый пункт.

У приматов доминантность является врожденной программой, заставляющей каждого конкретного представителя добиваться лучших результатов, побеждая своих сородичей.

Приматы, в том числе Homo Sapiens, - существа борьбы и победы.

Этой инстинктивной программой объясняется многие «высокие» человеческие устремления. Например, в спорте, в любой игре, в науке, в религии, везде! Помните «стахановское движение», «пятилетку» за два года, «выше, сильнее, быстрее»?

Наши дети лучше, чем ваши; наш сын умней, чем ваш; наша школа лучше, чем ваша; наша семья лучше, чем ваша; наша мама красивей, чем ваша; наша страна лучше, чем ваша; наша религия лучше, чем ваша и т. д. В общем, наше кунг-фу лучше, чем ваше кунг-фу:).

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Быть профессором круче, чем кандидатом. Быть губернатором круче, чем депутатом. В общем, все, как у обезьян. Все, как мы любим)). Где приматы - там иерархия)

И надо стремиться на самый верх, как лучший гарант размножения и выращивания потомства. Именно поэтому так привлекательны шоу-звезды, да и любые звезды. Именно эта обезьянья программа заставляет собирать лайки и мериться рейтингами - у кого длиннее и толще.

Амбиции - так называется эта обезьянья программа по-человечески.

Если какое-то действие увеличит доминантность человека, ему это ХОЧЕТСЯ сделать, так как есть интерес. Если от действия результаты отнесены во времени и неочевидны, тогда это переносится в разряд «НАДО», и человек попадает в лапы ужасной прокрастинации. Справедливо и действие наоборот.

Вот и наступило время управлять своими инстинктами! Первая из 5 уловок для управления собой:

Если привязать то, что НУЖНО сделать, к понятному и четкому увеличению доминантности, у человека тут же появляется энергия на выполнение дела, и оно переходит в разряд «ХОЧУ»!

Лучше всего это сработает, если вы представите образ получения нужных результатов в сфере доминации и обладание ими. Удивительное свойство работы инстинктивных программ!

До следующей нашей встречи проследите, как доминация управляет вами и другими людьми. Увидите много интересного!

А в следующий раз поговорим о другой шокирующей и могущественной инстинктивной мотивации – ресурсности.