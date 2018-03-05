Певец Сергей Ашихмин: «Выступая в Туле, особенно волнуюсь»

Певец Сергей Ашихмин из Алексина ещё недавно был известен как выпускник «Фабрики звезд» и участник группы «Инь-Ян». Сегодня он развивает сольную карьеру, готовится к выпуску первого альбома, снимает клипы. «Модный город» поговорил с нашим красавцем-земляком и выяснил, комфортно ли ему в «одиночном плавании», когда он приедет

с концертом в Тулу и о какой свадьбе мечтает.

— Сергей, давно ли Вы последний раз были в Алексине или Туле? У Вас остались здесь родные, друзья?

— К сожалению, из-за плотного графика сейчас я не успеваю бывать в родных местах так часто, как бы мне хотелось. Но там у меня остались близкие.

Маму надеюсь уже в скором времени перевезти в столицу, чтобы она была поближе ко мне.

Но в Алексине у нее есть небольшой бизнес, который она пока не готова оставить.

— Когда бываете в Туле, замечаете, что нового появляется в городе?

— Последний раз, когда я приезжал в Тулу к семье, я был приятно удивлен: город стал еще краше! Радует, что районы стали более благоустроенными. Жаль, что я не успел побыть дома чуть дольше, — требовалось уехать.

— Когда приедете к нам с концертом?

— На данный момент я готовлю сольный проект. Когда закончу его, обязательно устрою тур по городам. Сначала точно загляну в родную Тулу. Но выступать в городе, где ты родился, — очень ответственно. Я до сих пор помню, как приезжал на гастроли в прошлый раз: очень волновался, когда был на сцене, хотел, чтобы выступление перед близкими было идеальным.

— Вы уже больше года занимаетесь сольной карьерой. Одному сложнее, чем в группе? Чем Вас радует «одиночное плавание», а какие моменты, наоборот, напрягают?

— Одному, конечно, сложнее и ответственнее, ведь в данном случае итог твоего творчества зависит полностью от тебя. Но, будучи в группе, я всегда хотел попробовать себя в сольном плавании и был рад, когда мне представилась такая возможность. И я сделал верный выбор. За 2017 год я выпустил три сингла и два клипа. И это только начало! Совсем скоро выйдет альбом.

Мне нравится, что сейчас я могу сам решать, что, как и когда выпускать, не опираясь на мнение коллектива, как раньше в группе.

— Вы уже востребованы как сольный исполнитель? График концертов расписан надолго вперед?

— Я выступал сольно даже тогда, когда состоял в группе. Тогда я исполнял свой саундтрек к фильму «Лектор». Сейчас график концертов довольно плотный: в основном это выступления на различных праздниках, вручении премий, частных мероприятиях. Очень хочу приехать в Тулу и выступить на Дне города.

— Вы обещали в начале этого года выпустить альбом. Он вышел?

— Как раз над ним работаю. В альбоме будет 12 песен, их написали я и еще один автор — Стас Шурин.

— У Вас получился отличный клип на песню «Смотри». Это Ваша первая видеоработа?

— Спасибо! Клип «Смотри» уже второй по счету в моем сольном творчестве. Но несмотря на это, я считаю его дебютным. В нем все было ново: мы снимали не как раньше, в павильонах, а на улице. Это совершенно иной опыт работы.

— Расскажите о своем бренде одежды. Как возникла мысль его создать?

— Еще до того момента, как я начал создавать линию одежды, у меня был шоу-рум. Там продавались яркие и креативные вещи из Кореи, Японии и Китая. Мои друзья-артисты всегда приезжали туда и просили что-то необычное. Тогда я понял, что хочу создать свой бренд одежды Ashihmin Design, в которой бы я сам захотел не только выйти на сцену, но и носить в повседневной жизни. Я не сразу решился, были сомнения. Но всё же сейчас рад тому, что инвестировал в этот проект и развиваю его.

Сергей в футболке из своей коллекции Ashihmin Design.

Цена на официальном сайте — 2800 руб.

— Сергей, одна из тем этого номера «Модного города» — свадьба. Для Вас идеальная свадьба — какая она?

— Я романтик, поэтому мне очень близка идея уехать вдвоем на необитаемый остров сразу после того, как вы с любимой вышли из загса. Я совершенно не сторонник пышных банкетов и множества гостей. В такой атмосфере я не буду чувствовать себя комфортно — скорее, устану.

Мне хватает постоянных выступлений перед большим количеством людей, поэтому незабываемый день я бы хотел провести только с любимой.

Может быть, я и позову друзей, но только самых близких. Например, уедем все вместе на Бали, я сниму красивый зал, в котором и будет торжество.

— Кстати, Вы женаты?

— Нет, я пока не женат, но кто знает, что может произойти завтра? Жизнь непредсказуема.

Кстати

В интервью Сергей обошел тему личной жизни, но в его соцсетях есть фотографии с яркой брюнеткой.

Это Юлия Ишаева, девушка, с которой Сергей вместе с 2014 года. Юлия из Хабаровска, она дочь бывшего полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Девушка давно живет в Москве, работает в одном из министерств правительства страны.

— На новогоднем фото в Инстаграме Вы с двумя собаками. Ваши?

— Да, это мои собаки.

Черного лабрадора зовут Дюран, как музыкальную британскую группу Duran Duran: когда надо было придумать ему имя на букву «Д», по радио играла их песня Come Undone. Белого зовут Бальман — в честь известного бренда одежды Balmain, который мне очень нравится.

— Есть мечты/желания, которые Вы хотите исполнить в этом году?

— Большое желание побыстрей выпустить новый хит! Ещё мечтаю сделать в конце года свой первый сольный концерт.

— Считаете себя счастливым человеком? Если нет — чего не хватает для счастья?

— Сейчас я счастлив только наполовину.

Я занимаюсь любимым делом, но очень требователен к себе. У меня большие запросы, которым я хочу соответствовать, но не всегда получается всё делать так, как запланировал.

Досье «Модного города»

Сергей Ашихмин, певец, дизайнер.

Родился 18 мая 1987 года в Архангельске. Детство провёл в Алексине.

Был участником «Фабрики звёзд?7». В составе группы «Инь-Ян» занял на проекте 3? е место.

Солист группы «Инь-Ян» до 2016 г. Самые известные композиции коллектива — «Камикадзе», «Пофиг» и др.

Группа «Инь-Ян».

Сольные синглы: «Стоять», «Всё, что ты хотела», «Смотри», «На прицеле» (саундтрек к фильму «Лектор»).

Спорт: сноуборд, тренажёрный зал 2−3 раза в неделю.

Коллекционирует: гитары из разных стран.

Автомобиль: Mercedes.

Любимая музыка: поп-денс, кантри.

Любимый парфюм: Chanel Homme Sport, Armani Aqua Di Gio, Paco Rabbanne One Million.

Любимые блюда: салаты с авокадо, стейки из мяса.