Гороскоп на март: нас ждут великие дела

Март обещает стать удачным месяцев для всех знаков зодиака. Готовьтесь к исполнению своих самых смелых планов, карьерным взлетам, денежным рекам и романтичным берегам. И не бойтесь менять свою жизнь, если вдруг она откроет вам какую-то новую дорогу.

В этом месяце, 12 марта день рождения отмечает Анастасия Пильщикова, основатель компании SO.USЕ.

Поздравляем Настю и желаем ей и всем родившимся в марте волшебных подарков судьбы!

Овен (21.03−20.04)

Вам удастся добиться успеха во всех сферах жизни, если вы не будете придумывать себе проблем и строить иллюзий относительно своих возможностей.

Март — прекрасное время для налаживания отношений. В середине месяца будет больше времени для общения, знакомств, урегулирования вопросов в коллективе и дома.

Появится возможность найти свою вторую половинку, познакомиться с влиятельными людьми, которые в ближайшем будущем помогут в реализации ваших бизнес-идей.

Гороскоп рекомендует не быть в этот период категоричными и требовательными. Обуздайте свою беспочвенную ревность к любимому человеку и не хвастайтесь своими профессиональными достижениями — сглазите.

Благоприятные дни: 4, 12, 13, 18, 21, 25.

Телец (21.04−21.05)

Знайте: сейчас исполнение вашей большой мечты ближе, чем вы думаете. Вдохновитесь этим, вы ведь в курсе: если вы настроитесь на великие дела — сможете превзойти самого себя, да и звезды настроены во всем вам помогать.

Вторая половина месяца будет удачной для важных деловых решений, заключения долгосрочных контрактов.

Именно в середине марта Тельцы смогут проложить себе дорогу в светлое и беззаботное будущее, если отнесутся к сложившейся ситуации со всей ответственностью.

Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу в принятии серьёзных решений и не торопите события. Время — ваш самый верный и надёжный советчик.

Конец марта — ваш звездный час. Во всех сферах жизни всё будет складываться наилучшим образом. Существенно улучшится финансовое положение, расширится горизонт возможностей. Семья будет радовать своими достижениями и победами. А одиноким представителям вашего знака представится возможность познакомиться с человеком, который полностью перевернёт мировоззрение и отношение к жизни.

Благоприятные дни: 5, 12, 15, 17, 21, 26, 28.

Близнецы (22.05−21.06)

В этом месяце вас будет тянуть на авантюры и необдуманные поступки. Осторожнее: вы рискуете потерять тот, что имеете, не получив ничего взамен.

В личной жизни произойдет много положительных событий. Многие наконец-то смогут решиться на перемену своего свободного статуса и вступление в отношения или создание семьи. Семейные Близнецы смогут решить проблемы, которые нарушали гармонию и взаимопонимание.

Этот месяц окажется одним из лучших в году для карьеры. Вам поможет общение и связи: постарайтесь контактировать с как можно с большим количеством людей и не отказывайтесь от деловых поездок.

Финансы будут в полном порядке, если вы не поддадитесь искушению растранжирить всё, что имеете, или вложить деньги в какое-то сомнительное предприятие.

Сто раз подумайте, даже если предложение исходит от хороших знакомых. Свободную сумму сейчас лучше отложить: осенью она понадобится вам на новый проект.

Благоприятные дни: 4, 14, 21, 27.

Рак (22.06−23.07)

Звезды в марте покровительствуют дальнему окружению и путешествиям. Для одних это может означать увлекательную поездку, для других — развитие зарубежных деловых связей, для третьих — выбор вуза вдали от дома. Если есть желание, можете смело менять работу или переезжать на ПМЖ так далеко, как вы готовы.

Не бойтесь делать резкие шаги: вы с вашей природной осторожностью сможете просчитать все варианты и выбрать лучший.

Для тех представителей знака, которые уже находятся в проверенных временем отношениях, наступает подходящий момент для того, чтобы подумать о свадьбе. А свободным Ракам стоит пересмотреть свои требования: вы ищете идеал, которого, может, и на свете нет. Зато рядом есть подходящий вам человек, которого вы игнорируете.

Финансовое положение будет устойчивым и стабильным. Деньги могут прийти из неожиданного источника, и их рекомендуется быстро потратить на крупную и нужную вам покупку.

Кстати, март — отличное время для отпуска. Вам пора: усталость накапливается, ее нужно сбросить и зарядиться новой энергией.

Благоприятные дни: 4, 7, 9, 17, 19, 25.

Лев (24.07−23.08)

После богатого потрясениями февраля март будет для вас благополучным и счастливым месяцем. Впрочем, желание рисковать и проверять предел своих возможностей в вас пока не утихает. Раз есть стремление к решительным поступкам — направьте его в нужное русло: сделайте что-то новое в профессиональной сфере, начните учиться новому, займитесь жилищным вопросом. Путь будет непростым, но если вы не будете с него сходить и лениться, в итоге он приведет к нужному вам результату.

Ваше материальное положение продолжает улучшаться. В марте вы уже сможете позволить себе те приобретения, от которых отказались в первые месяцы этого года.

Изменения могут прийти и в вашу личную жизнь.

Одиноким Львам звезды предсказывают многообещающие знакомства с женихами/невестами из других городов и даже стран.

Не оставляйте без внимания свою физическую форму. Добавьте в свое расписание регулярные нагрузки — фитнес, бассейн или хотя бы больше ходите пешком. Энергия, которую даст такая активность, сейчас вам особенно нужна.

Благоприятные дни: 4, 7, 11, 14, 17, 19, 23, 29.

Дева (24.08−23.09)

Возможно, прошедший год был для вас не слишком удачным. Если это так, соберитесь: март предоставит вам возможность исправить ошибки, восстановить разорванные связи или добиться результатов, которые в разы превзойдут прошлогодние. В работе могут возобновиться, казалось бы, уже завершенные проекты, или вернутся источники дохода, которые вы считали безнадежно исчерпанными.

В личных отношениях будьте осторожны: не стоит полностью доверять новым людям, которые появятся в вашей жизни. А вот брак, заключенный в марте, обещает быть не только счастливым, но и удачным для вас в материальном плане. Не в деньгах счастье, но с ними оно становится еще приятнее)).

Доходы в марте будут стабильными, но деньги лучше не растрачивать на ерунду.

В ближайшие месяцы вам может подвернуться такое выгодное вложение или покупка, что вы просто обязаны будете найти на него крупную сумму.

Так что быстрее закрывайте долги, если они у вас есть, а все «излишки» доходов отложите и ждите своего часа.

Благоприятные дни: 4, 17, 20, 29.

Весы (24.09−23.10)

Ждите изменений в разных сферах своей жизни. Это может быть новый партнер, просто смена привычного гардероба или важная для вас информация, которая может подтолкнуть к переменам.

Под знаком нового будет находиться и профессиональная сфера. Вы будете готовы пахать со всей самоотдачей, но захотите переключиться на новые задачи или обязанности на работе.

Ваше материальное положение начнет постепенно улучшаться, но эта тенденция окажется недостаточно быстрой. Следите за своим бюджетом, не ударяйтесь в транжирство, не совершайте крупных покупок или инвестиций, пока не наберете увесистую денежную «подушку безопасности».

Изменений вам захочется и в личной жизни.

Для одних Весов это будет означать решение о свадьбе, а другие перестанут видеть перспективу в нынешней связи и захотят ее прекратить.

Впрочем, даже второй вариант пройдет для вас и вашего партнера достаточно безболезненно. Значит — пришло время.

Благоприятные дни: 5, 21, 24, 27.

Скорпион (24.10−22.11)

Месяц не обещает вам великих трудовых подвигов. Лучшим вариантом сейчас будет немного расслабиться и обратить внимание на другие стороны свои жизни: больше быть с семьей, читать, заниматься шопингом, своей внешностью и фигурой.

Появится время на те дела, до которых всё не доходили руки: ремонт, учебу в автошколе, планирование путешествия.

Так что месяц будет довольно приятным, а работа пусть пока потечет своим чередом, с минимальным вложением ваших усилий.

«Свадебный бум», который гороскоп обещает практически всем знакам зодиака, коснется и Скорпионов. Многие пары именно в марте примут решение о «долго и счастливо» и начнут готовиться к свадьбе.

Благоприятные дни: 7, 16, 18, 20, 22, 28.

Стрелец (23.11−21.12)

Ситуация, в которой вы сейчас находитесь, не слишком вам приятна? Отстранитесь от нее, не тратьте нервные клетки, просто живите и работайте дальше. Обстоятельства сейчас сильнее вас, но скоро жизнь поставит всё на свои места.

В целом месяц будет для вас довольно хлопотным, поэтому гороскоп рекомендует сразу правильно расставлять приоритеты и отделять главное, от того, что может подождать. Иначе у вас не хватит на все ни сил, ни времени. В профессиональной области ситуация будет очень непростой: работы будет много и вам придется трудиться не покладая рук.

Доходы в марте могут вас разочаровать, но постарайтесь выкрутиться своими силами, не залезая в долг и не оформляя кредитов.

Следующие месяцы готовят вам много расходов. Пусть они и будут связаны с радостными событиями, но все же, имея долги, справиться с ситуацией вам будет проблематично.

Благоприятные дни: 5, 10, 12, 18, 22, 28.

Козерог (22.12−20.01)

В марте вы будете нарасхват и в профессиональной среде, и в семье. Многим потребуется ваша помощь, и вам будет приносить удовольствие осознание собственной востребованности и нужности. А с удовольствием и времени, и сил хватит на все задачи.

В работе будьте настойчивы и терпеливы, это поможет добиться определенных привилегий от начальства, одолеть еще одну ступень карьерной лестницы или получить значимые результаты в своем бизнесе. Особенно не рискуйте, сейчас лучше ходить проверенными дорогами.

Сохраняйте хорошие отношения с коллегами, берегите партнеров: вам может потребоваться их помощь.

В личной жизни рекомендуется внимательнее присмотреться к своему партнеру и понять, стоит ли тратить на него свое время. Тем более сейчас вы будете пользоваться большим вниманием со стороны противоположного пола. Чтобы выбрать действительно достойную кандидатуру, слушайте свой внутренний голос, интуиция вас не подведет.

Благоприятные дни: 3, 12, 15, 22, 25, 31.

Водолей (21.01−19.02)

В центре внимания в марте будут сферы собственности и финансов. Вы наконец сможете определиться с целями на ближайшее будущее и сделать первые шаги к ним. Покупка нового жилья, выбор города для переезда или активное накопление денег на осуществление этих желаний — все это стоит начать уже сейчас, пока обстоятельства складываются в вашу пользу.

Готовьтесь к тому, что в марте вам придется много ездить, бывать в командировках, общаться с большим количеством людей и решать различные вопросы.

В поездках не исключены романтические знакомства.

На редкость благополучный период в плане финансов. Особенно богатой на прибыли должна стать последняя неделя марта.

Благоприятные дни: 7, 10, 14, 18, 21, 25, 30.

Рыбы (20.02−20.03)

От того, насколько активно вы включитесь в работу в марте, будет зависеть не только ваше финансовое положение, но и профессиональная сфера, и личная жизнь. Если в вас будет достаточно настойчивости, честолюбия и желания обойти конкурентов, у вас получится все.

Вы сможете решить свои материальные проблемы, продвинуться в карьере и справиться с трудностями в личных отношениях.

Месяц будет богатым на события и знакомства с новыми интересными людьми. Пользуйтесь возможностями, которые вам откроются, будьте на позитиве — и вас ждет много положительных перемен.

Благоприятные дни: 5, 12, 16, 20, 25, 27.