Как носить шарф-плед?

Заглавное фото: qulady.ru

В холода не хочется выходить из дома: закутаться бы в теплое одеяло и лежать, почитывая книжку… Дизайнеры придумали для таких мерзлявых выход: одеяло можно взять с собой в виде огромного шарфа-пледа.

По размеру этот аксессуар и правда близок к пледу, а еще он такой же теплый, мягкий и уютный. В него можно закутаться практически с ног до головы, а можно красиво завязать поверх куртки или пальто.

По мнению фешн-экспертов, трикотажные шарфы и огромные шарфы-пледы можно считать одной из самых важных покупок зимнего сезона.

Современные модницы умело используют шарф-плед для создания оригинального стиля в качестве декоративного элемента гардероба. Этот аксессуар подойдет под различные стили в одежде, поможет освежить любой образ. И что не менее важно, подарит тепло и комфорт в холодное и ветреное время года.

Для look-а в духе стрит-стайл достаточно небрежно обмотать шарф-плед вокруг шеи поверх пальто или куртки — результатом станет уютный и актуальный образ в стиле casual.

Косуха с отделкой из ламы Еlisabetta Franchi, 22 000 руб., шарф SPORTMAX,

4700 руб., сумка Michael Kors, 20 000 руб., кепка Мarc Jacobs, 3800 руб., сапоги Sergio Rossi, 15 200 руб. (всё — м-н «Винтаж»).

Для более элегантного, классического стиля надеваем шарф поверх пальто, не завязывая, и добавляем сапоги или ботильоны на каблуке.

Пальто с отделкой из ламы Yves Solomon, 100 000 руб., шарф Мax Мara,

4500 руб., сумка Сelyne, 10 000 руб. (всё — м-н «Винтаж»).

Можно просто набросить шарф на плечи, не фиксируя концы: так мы получаем объем и многослойность, которые сразу добавляют образу актуальности и прекрасно дополняют любую одежду.

А весной, когда потеплеет, шарф-плед вполне может заменить куртку или плащ. В него можно просто закутаться или зафиксировать поясом.