Алоха, Мауи! или Сколько стоит увидеть Гавайи

Угадайте, какой остров в прошлом году был признан самым лучшим в мире по версии портала TripAdvisor? Это не Бора-Бора и даже не Маврикий, а гавайский остров Мауи. Как побывать там с минимумом затрат и максимумом удовольствия, знает тревел-эксперт «Модного города» Dina Pleasure.

Dina Pleasure

Вокруг Тихий океан, красивые пляжи с белым, черным и даже красным песком, великолепные долины, отвесные скалы, есть спящий вулкан, на котором можно встречать рассветы, даже есть свой маленький Марс, и дух Алохи, о котором все говорят, тоже здесь.

Перелет

Долететь до чудо-острова Мауи можно за 18 часов с пересадкой в Лос-Анджелесе. Так что если у тебя есть американская виза — вперед.

Здесь круглый год +28, поэтому есть возможность найти билеты по выгодной цене, не привязываясь ко времени года.

Сначала летим в ЛА, билеты на прямой рейс «Аэрофлота» реально купить до 25000 руб. (рейс с пересадкой выйдет еще дешевле). Прямой рейс до крупного аэропорта Мауи Кахулуи стоит до 20000, рейсы из ЛА с пересадками или из соседнего Сан-Диего — дешевле.

Прилетаем на Мауи и сразу берем машину. Без нее осмотреть весь остров невозможно. А еще очень важно выбрать жилье в правильном месте, чтобы из этой точки было удобно добраться до всех интересных мест.

Жилье

Жилье лучше всего искать на Airbnb. Плюс в том, что на этом сервисе будет указана цена с налогами, платой за уборку и т. д. Отели и апартаменты вместе со всеми сборами на неделю на двоих можно найти за 600−1000 $.

Мы арендовали двухкомнатные апартаменты с видом на океан в комплексе Maui Sunset: сумму в 74 000 планировали разделить на пятерых.

Но до Мауи нас долетело только трое, поэтому жилье на каждого обошлось в 24600 на неделю. Если планировать поездку заранее, то на том же сайте можно будет найти хорошие предложения в любом из городков острова.

Места

Оптимальным вариантом на Мауи будет проживание в Кихеи — городе на юго-западе острова. Из плюсов: на этой стороне закаты, а это важно. Самый доброжелательный народ на острове — тут, тут существует дух Алохи.

Большинство кондоминиумов расположены не в центре города, и это тоже плюс: только ты и природа, а вся цивилизация в 30 минутах пешком или 10 минутах на машине.

Из минусов — ближайший пляж с белым песком, о которых многие мечтают, находится в Уэйлея, тоже на юго-западе. Почему бы не поселиться там, спросите вы. Отвечаю: Уэйлея — это дорогой фэшн-район, с отелями Four Seasons и Mariott. Жилье дороже, а закаты такие же, как и в Кихеи. А еще из Уэйлеи до всего дольше ехать.

Пайа или Пайя — второй город в нашем рейтинге, он расположен на юго-востоке острова. Это район хипстеров и серферов, здесь самые лучшие магазины (реально!), и пляж с черепашками тоже тут.

Правда, на Airbnb, где мы ищем жилье, очень мало предложений по Пайе. Еще один минус — тут не видно закатов.

Лахайна — туристический ад, но тоже из разряда «фэшн». Тут также пляжи из фантазий, особенно вдохновил пляж Black Rock и наличие рядом отеля Sheraton. Но сам город не впечатляет: очень много народа, много туристов, ярмарки, китаянки в гавайских лейях, платные парковки — 2 $ за 30 минут (между прочим, везде бесплатно!), очень много полей для гольфа, все как-то искусственно. Духа Алохи тут нет!

Хана — это джунгли, и это просто нокаут, как красиво! Все прекраснейшие пляжи — тоже по дороге в Хану. Дорога в этот город входит в 10 самых красивых в мире: пейзажи просто завораживают, панорамы океана сводят с ума. По пути можно увидеть несколько водопадов и заехать на цветные пляжи: Вайянапанапа с черным вулканическим песком, Каихалулу с красным. Хана — это круто, поэтому — в списке must visit.

Если хочешь погулять над облаками, тебе — в самую высокую точку острова, к вулкану Халеакала. 3 600 м над уровнем моря, и это чувствуется, потому что вечером тут всего +13 градусов, и стоит взять вещи потеплее.

Фото dxnews.com.

Мне не хватит эпитетов рассказать о том, как там красиво. Как писал Марк Твен, «Я ощущал себя последним человеком на земле, вознесённым ввысь и брошенным между небом и землёй, забытым реликтом исчезнувшего мира…».

Если посмотреть на остров сверху вниз, он похож на восьмерку, где одну половинку занимает территория вулкана, а вторая — это холмы, среди которых — парк Долины Иао, которую называют долиной господства облаков. Это одно из самых популярных мест в Мауи. Лес Иао — один из самых зеленых лесов, а также это одна из самых влажных зон всего штата Гавайи.

Активный отдых

Если вы любите дайвинг, отправляйтесь к Молокини — частично погруженный под воду вулканический кратер, который формирует маленький островок. Он считается одним из лучших мест для дайвинга в мире. В кратере расположен пышный риф с превосходной видимостью и глубиной в 46 метров. Здесь водится множество красивых видов рыб, некоторые из которых обитают только в этом месте.

Вообще дайвинг является одним из самых популярных видов активного отдыха на Мауи. Здесь более 30 пляжей и бухт, подходящих для этого, а также вулканическое дно, делающее дайвинг более захватывающим.

Даже в квартире, которую мы снимали через Airbnb, «в комплекте» были маски с трубками. Дайвинг — это просто обязательно.

Серфинг также является популярным видом спорта. Наиболее удобна для него северная часть острова, а конкретно пляжи Slaughterhouse Beach, Honolua Bay, Pe’ahi (Jaws), and Fleming Beach. А на пляже Кайт Бич собираются любители кайтбординга и кайтсерфинга, как начинающие, так и продвинутые.

На все это за неделю-две вам должно хватить сил между самым главным — посидеть на стульчике на берегу океана. Дааааааааааа! Остров как-то расслабляет.

Именно на Мауи вы почувствуете Дух Алохи — гармонию разума и сердца. На гавайском языке «Алоха» означает не только приветствие, но и любовь, связь с природой.

Алоха — это настоящий образ жизни. Я очень много путешествую, но такой любви ко всему, радости жизни, кайфа я не видела нигде. Тут все улыбаются, и это заразно: я ходила и думала, что сейчас начну всех обнимать. Вернувшись домой, пытаюсь сохранить в себе это настроение. И вам желаю найти то место, которое вас так же вдохновит.