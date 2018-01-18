За маму, за папу: секреты стройности с детства

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Рано или поздно настанет тот день, когда вложенные в ребенка силы окупятся стократно его счастливым будущем. Еда — не исключение. Как кормить ребенка и о каких привычках в питании лучше забыть сразу, рассказывает Мария Волкова.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

К 2020 году, по прогнозам экспертов, 8 из 10 человек в мире будут страдать полнотой. И быстрее всего процент лишнего веса растет среди детей и подростков. С учетом такой угрожающей перспективы размышления о том, как и чем кормить ребенка, чтобы защитить от пищевой зависимости, суперактуальны.

Что делать, чтобы у ребенка в будущем

не было проблем с весом?

1. Создать культуру питания семьи. Мы не едим фастфуд. Самая вкусная еда — домашняя. Овощи — наше всё. Эти и другие правила должны стать сначала вашими, а затем — правилами для ваших детей.

Нормы, которые для родителей настолько естественны, что не может быть иначе, становятся догмой и для их чада. Тогда у ребенка нет выбора питаться по-другому, ведь так ест сама мама!



2. Режим — наше всё. Отходим от советского режима: завтрак в 9.00, обед в 14.00. Так можно сойти с ума от голода и вечером слопать буйвола сырым! Завтрак, через 2−3 часа — перекус, через такие же промежутки — обед, перекус, ужин. Особенно круто, когда так едят мама и папа.



3. Свобода в рамках. Ребенку важно знать, что его не накормят насильно, но есть культура питания, которой придерживается вся семья. Съел половину тарелки супа в обед — молодец! Это лучше, чем ничего.

Но если не хочешь суп, а хочешь шоколадку — нет. Шоколад — не еда, еда — это суп. Мы едим нормальную еду, а потом шоколадки.

4. Разделять «первое» от «второго». Суп — отдельный прием пищи, а не «разогрев» перед вторым. Картошка с гуляшом — второй прием пищи. И точка.



5. Конфетки, бараночки, фруктики — это десерты, а не баловство между приемами пищи. Их лопаем после супа.



6. Час десерта. Круто, когда в семье ребенку известно с малых лет, что есть время десерта. Например, утром на десерт после завтрака — «вкусняшка» в виде какао, а после обеда — запеканка с вареньем. Между приемами пищи сладости не хомячим.



7. В каждом приеме пищи должен быть белок: что-то мясо-рыбное, творожное, орехово-семечковое, яйца, бобовые — что-то одно. То есть ребенку не нужно с утра до вечера есть мясо, но и без важных аминокислот оставлять его негоже.



8. Знаешь состав — значит, вооружен. Мороженки, кексы, бутербродики, конечно же, можно! Если они сделаны из нормальных продуктов, а не переработанной пластмассы с ароматизаторами и консервантами.



Примерное меню на день:

вода 8:30 омлет с овощами, натуральное какао на молоке, горячий тост с ореховой пастой. вода 11:30 куриная лапша, банан вода 14:30 картошка с мясом и салатом, печенье вода 17:30 овощные оладушки, творог, компот из сухофруктов вода 20:00 овощной супчик с индейкой.

Режим и вкусы своих детей вы знаете лучше и сами соберете для них «конструктор» с любимой, правильной едой. И да, правила возраста никто не отменял: кормим в соответствии нормами развития.

Вредные привычки в питании,

из-за которых дети толстеют

Дядюшка Фрейд считал, что все проблемы из детства. Не знаю насчет всех, но пара «безобидных» привычек питания в детстве могут превратиться в кошмар под названием «ожирение» в будущем. Памятка родителям, что НЕ делать, чтобы застраховать ребенка от проблем с весом в будущем:



Есть первое, второе, третье и компот. Хороший метаболизм в детстве переварит все это без жировых отложений.

Но привычка есть много и сразу останется на всю жизнь. Она-то и приводит к лишним килограммам, когда обмен веществ уже не тот, что в детстве.

Внедрять «общество чистых тарелок». Прекращаем заставлять ребенка доедать все до конца. «Наелась? Умница, иди бегай, но ужин через 3 часа. Уверена, что наелась?»



Впихивать кашу на завтрак в ребенка, если он категорически от нее отказывается и просит омлет. Значит, повзрослел, происходит перестройка гормонального фона, и ребенку уже не нужна молочная каша на завтрак. Как правило, это происходит в 2−3 года.



Использовать еду как «отвлекалку» ребенка, чтобы освободить себе время. «Пожуй бананчик (хотя до ужина ещё целый час и ребенок не хочет есть), а я пока полы помою».



Давать хомячить во время игр, прогулок и других занимательных моментов. Возникает деструктивная связка «удовольствие-еда». Эту связку тяжело разорвать в будущем, ведь каждое радостное событие с детства сопровождалось едой. А потом с таким подходом еда становится фоном для привычных дел: работы за компьютером, просмотра фильмов и пр.



Менять нормальную еду на суррогат. «Наш масик не ест суп и гречку. И курицу тоже. Он вообще, ничего кроме творожка не ест, поэтому мы даем ему творожок, не голодать же ребенку!» Этот масик — молодец, научился круто манипулировать родителями. Правда, он не знает, что это чревато последствиями в будущем, если бы знал — просил картошку с котлетой.



Посыпать все сахарком: сладкий чай, ягодки с сахаром, творожок с щедрой порцией варенья.

Мозг любит сладкое и быстро подсаживается на «сахарную иглу». Это одна из самых сложных зависимостей, обладателям которой в будущем приходится совсем не сладко!

Отмахиваться от состава продуктов. Вместо того, чтобы верить этикетке с надписью «для детей/для малышей/кидс/без сахара/натуральное», нужно прочитать состав.



Вводить тотальные запреты. Запрет на вредности без объяснения причин, альтернативы и культуры питания в семье вызовет непременное желание его нарушить. Почувствуйте разницу между «Что хочешь, эту шоколадку? Я бы её точно есть не стала, она же из гадости сделана, а мы гадость не едим, да? Давай дома сварим обалденный какао» и «Что, шоколад? Нет. Потому что нельзя. Нельзя и все. Тебе нельзя, я сказала».

Помните: самые сильные привычки — те, что впитаны «с молоком матери». Привыкайте есть правильно и так же правильно кормить детей!

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