Бьюти-тренды: ресницы в 3D и в цвете

Как сделать ресницы густыми, а взгляд – выразительным? Есть простой, доступный всем, комфортный и безопасный способ наращивания ресниц. О нем рассказывает Наталья Демидова, мастер и преподаватель по наращиванию ресниц студии моделирования взгляда Demidova Lashes.

Наталья Демидова.

Сегодня для наращивания используются ультратонкие искусственные материалы для создания пушистых и лёгких объёмов.

На пике популярности – наращивание по технологии 2D и 3D, когда на одну «родную» ресничку наращивается пучок из ресниц толщиной 0,05–0,07 мм.

Входят в моду колорированные, цветные и двухтоновые ресницы.

Они создают неповторимый образ, подчёркивают индивидуальность и оттеняют цвет глаз своей обладательницы.

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