5 отпусков в год? Легко!

Угадайте, какой самый популярный комментарий у фото из каждого нового города, если все знают, что ты работаешь 5/2? Правильный ответ: «Ты что, уволилась?»

Dina Pleasure, тревел-эксперт.



Да, у 90% знакомых не укладывается в голове, как можно так часто улетать! Но это реально, ведь я сама занимаюсь организацией своей поездки. Я сама делаю визы, покупаю билеты, выбираю отели и составляю маршрут и т. д.

Многие, наверное, подумали: «Зачем?», ведь проще, если все за тебя сделает турагентство. На самом деле агентство спасет только от бумажной волокиты и сэкономит время. Но ты будешь ограничен в выборе отелей, и не факт что даты тура будут совпадать с твоими выходными.

Ну и по опыту могу сказать: мои самостоятельные поездки обходятся значительно дешевле.

Давайте разберем все организационные моменты самостоятельного путешествия.

1.Запланировать даты поездок

Даже с графиком 5/2 есть возможность устроить себе 5 мини-отпусков, частично совпадающих с общероссийскими праздниками. Например, в этом году: 8.03-12.03, 29.04-01.05, 06.05-09.05, 10.06-12.06, 4.11-6.11.

2.Найти авиабилеты

Определились с датами? Открываем Skyscanner, выбираем направление. Я уверена, вы найдете билеты до 10 000 руб. туда-обратно. Хочу заметить, тут вы найдете билеты не только наших авиакомпаний, но и европейских лоукостеров (бюджетных авиакомпаний).

Например, нашим Аэрофлотом вряд ли улетишь в Будапешт за 99 евро, а вот с Wizz Air - легко. Зато с «Победой» можно оказаться в Милане, Кельне, Меммингене за 5928 руб. А можно и вообще ухватить промо-билеты за 999 руб. в одну сторону. Еще радуют ценами AirBaltic, Eurowings, AirBerlin, Vueling, Alitalia, Pegasus, Aegan (зависит от сезона).

Поймать дешевые авиабилеты реально. Вот несколько хитростей:

- Подпишитесь на рассылки авиакомпаний. Они часто устраивают акции и распродажи. Также, когда авиакомпания открывает новое направление, то первые несколько недель на авиабилеты будут существовать скидки.

- Ищите перелёт в соседние города. За два года частых поездок в Европу я, наверное, знаю названия всех аэропортов, которые есть в Италии, Испании, Франции, Германии, Британии. Почему так получилось?

Да потому что прилетать в аэропорты за городом в большинстве случаев дешевле, чем в основные.

Сравните, куда дешевле прилететь: в Венецию или Милан, в Кёльн или Франкфурт, в Майами или Форт-Лодердейл.

- Летайте с пересадками. Несмотря на то, что иногда приходится делать существенный крюк и несколько часов ждать пересадки в аэропорту, такие билеты, как правило, значительно дешевле прямых.

- Скачайте приложение своей любимой авиакомпании. Вот, например, Wizz Air часто делает скидки до 20% для клиентов, бронирующих билеты через приложение. Такие же акции есть часто у Turkish Airlines.

- Летайте не в одиночку, а с друзьями. Некоторые авиакомпании готовы делать пассажирам скидки, если вы бронируете билеты сразу на несколько человек. У тех же Wizz Air есть программа лояльности. Членство на двоих стоит 30 евро, для 3-5 человек - 50 евро.

Скидка на один купленный билет в одну сторону - 10 евро (т. е. членство окупается СРАЗУ).

3.Поиск жилья. Здесь нам в помощь:

- Booking.com и Hotels.com - системы интернет-бронирования отелей. Отличий особых нет, но на Hotels.com сумма сразу указана с учетом городских налогов и сборов, у Boоking.com – нет.

- AirBnB – это онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Лично я всегда пользуюсь им!

- HostelWorld - это лидирующий международный сервис по поиску и бронированию хостелов во всем мире.

- Couchsurfing - социальная сеть путешественников. С помощью этого ресурса вы сможете заводить друзей по всему миру и оставаться в гостях у новых знакомых бесплатно.

Учитывая разнообразие сервисов, я уверена, что вы сможете уложиться именно в те финансовые рамки, которые для вас предпочтительны.

4.Транспорт

Ты в новом городе. Как перемещаться? У меня только три любимых приложения:

- CityMapper. Он умеет строить маршруты (предложит несколько вариантов - автобусы и метро). Можно указать желаемое место, и приложение моментально построит маршрут от вашего местоположения до указанной точки. Помимо этого у вас будет возможность посмотреть расположение всех автобусных остановок в городе. Для каждой остановки доступна информация, касающаяся всех маршрутов, которые через нее проходят.

- очень интересное приложение «Метрошка». Глядя через камеру iPhone на улицы города, вы увидите интерактивные указатели, которые покажут названия ближайших станций и расстояние до них. Я с ней хожу даже по Москве, когда не могу понять, какая станция ближе.

Приложение работает в Лондоне, Париже, Берлине, Мюнхене, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе.

- Еще в Европе активно используют Uber - сервис для заказа такси онлайн. Его любят за приемлемые цены и минимальный контакт с водителем. Оплата производится только безналичным способом, делается это автоматически. На электронную почту приходит детализированный счет за каждую поездку. Если вам кажется, что за поездку взяли больше, чем должны, надо жаловаться: ситуацию разберут и, если найдут ошибку, разницу компенсируют.

5. Вдохновение.

Моя любимая часть:). Где его искать? Собираясь в новый город, мы и так знаем список основных достопримечательностей. А где найти что-то особенное, то, что близко именно вам? В помощь нам Google.

У меня в каждом городе must see — это галереи современного искусства, самые классные кондитерские и открытые крыши. Еще очень люблю находить места из фильмов и мультфильмов.

Факты о городе и городские легенды – это все очень интересно. Часто ищу места, где можно загадать желание. Это моя традиция!

Чтобы зафиксировать все места, где хочу побывать, я использую приложение SYGIC Travel. Тут даже можно распределить посещение достопримечательностей по дням.

А теперь, когда мы знаем все основные организационные моменты, давайте сравним цены на примере туров в Будапешт (с захватом выходных дней 17.03-20.03).

1. Один из крупных туроператоров предлагает туры на 4 дня. Цена на двоих 48959 руб., включен перелет, трансфер, проживание, завтраки.

2. При самостоятельном бронировании выходит 40530 руб. (30230 руб. – авиабилеты на двоих, 10300 руб. за проживание, причем не в центре города). При бронировании всех сегментов самостоятельно мы экономим 8000 руб.

3. Теперь рассмотрим перелет лоукостером и выбор жилья на тех ресурсах, о которых я писала выше. И посмотрите, что получается: перелет 8634+8634 руб. на двоих, плюс 7625 руб. за отель.

24893 руб. на двоих. Мы уменьшили цену почти в 2 раза!!!

Причем не только сэкономили деньги, но и нашли более комфортные условия проживания. Делаем выводы.

Лично я ничего не имею против турагентств. Если я найду тур, устраивающий меня по датам и цене, то я, конечно, выберу тур и не буду тратить время на поиск билетов, жилья и трансфера. Также цены у агентств часто радуют, если мы выбираем Азию. Огромный плюс в чартерных рейсах, потому что самостоятельные перелеты в Азию обходятся недешево (но если следить за акциями авиакомпаний, можно также прилично сэкономить. Вернусь в мае с Бали – расскажу подробнее).

Ну и немного о моих недавних путешествиях. Я сравнила цены на такие туры в агентствах и свои реальные затраты на них.

Амстердам, март 2016 г.

Туры в Голландию стоили от 59 000 руб. на человека. Я прилетела в Кельн за 6500 руб., на автобусе за 7 евро доехала до Брюсселя, за 11 евро до Амстердама. Из Амстердама вернулась в Кельн за 19 евро. На жилье не потратила ничего: жила через каучсерфинг.

Париж, апрель 2016 г.

Тур во Францию стоил от 43 000 руб. на человека. Я прилетела в Кельн за 5000 руб., на автобусе за 40 евро доехала до Парижа. Итого 8000 руб. Жили в Париже на Площади революции за 6000 руб. на двоих.

Нью-Йорк, сентябрь 2016.

Туры в США на 2 недели - от 154 000 руб. на человека. Я потратила на организацию путешествия 85603 руб. Сюда включены виза, перелет, лофт на неделю в Нью-Йорке, билеты на Ниагару, аренда машины до Чикаго, перелет из Чикаго в Нью -Йорк, квартира в Чикаго, билеты Нью-Йорк Майами, жилье в Майами и аренда автомобиля Mustang на 3 дня.

Милан, октябрь 2016 г.

Цена тура в Италию - от 32 000 руб. на 4 дня на человека. Я купила билеты за 10000 руб., отели в Милане и на озере Комо – за 5000 руб. за двухместный номер.

Лиссабон, ноябрь 2016 г.

На билеты в Лиссабон я потратила 13 000 руб., на жилье 4000 руб. (двухместный номер). Туры были гораздо дороже - от 36 000 руб. на человека.

Швейцария, декабрь 2016 г.

Туры стоили от 35 000 на человека. Я прилетела в Милан «Победой» за 2000 руб., на автобусе за 8 евро добрались до Лугано (Швейцария). Жилье стоило 6000 на двоих.

Если вы уже начали планировать свой отпуск, попробуйте посчитать сначала все сами и потом сравнить цены. В моем блоге @travels_with_pleasure по тегу #smartтрип #ДИшествие #flywithpleasure и #навиDIгатор вы найдете много советов на эту тему.

Путешествуйте с удовольствием!