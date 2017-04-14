Как удалить старое тату или неудачный татуаж?

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Для удаления старых или неудачных татуировок и татуажа врачи-косметологи сегодня применяют неодимовый лазер. Луч такого лазера проникает в кожу на глубину 6-8 мм и разрушает краситель, введенный под кожу.

Ирина Гридасова, главный врач центра эстетической медицины «Талисия»

Удалить татуаж с губ

Как удалить татуаж губ, если он надоел, частично выцвел или сделан некачественно? Либо ждать несколько лет, пока пигмент сойдет сам, и маскировать этот недостаток косметикой, либо удалить его неодимовым лазером. При процедуре гранулы красителя разрушаются и выводятся из кожи.

Прибор не не оставляет на коже рубцов, воздействует точно и эффективно. Следы татуажа полностью исчезают.

Удалить татуаж с глаз

С помощью неодимового лазера можно удалить татуаж и на бровях и веках.

Не нравится, как вам сделали брови? Неудачный татуаж можно удалить, при этом волосяные луковицы не повредятся, то есть рост бровей не будет нарушен.

Аппарат не повреждает кожу и волосяные фолликулы, поэтому при удалении татуажа век и бровей не образуются рубцы или шрамы, а естественный рост бровей и ресниц не будет нарушен. Под воздействием лазерных лучей светлеет даже самый темный пигмент, и через несколько сеансов от неудачного татуажа остаются только воспоминания.

Удалить татуировку

Удалить крупную, сложную, многоцветную татуировку - еще несколько лет назад это было практически невыполнимой задачей.

Старые методики удаления тату зачастую не могли полностью устранить пигмент и оставляли на коже шрамы (на фото).

Процедура была болезненной, пигмент полностью не исчезал, на коже оставались рубцы. Появление неодимового лазера позволяет полностью решить проблему удаления надоевших, старых или некачественно выполненных тату.

Важно, что это щадящий и безвредный способ, которые не занимает много времени и позволяет полностью удалить пигменты нетравматично для кожи.

О возможных противопоказаниях к процедуре проконсультируйтесь со специалистом.