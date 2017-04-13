Выиграй сертификат в батутный центр!

Журнал «Модный город» совместно с партнером, батутным центром O2, проводит розыгрыш - победители получат 3 подарочных сертификата на батут.

Обладатель сертификата может прийти на занятие сам и привести с собой ещё двоих друзей.

Все условия участия - в группе «Модного города» «ВКонтакте». Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 28 апреля. Всем удачи в розыгрыше!

Кстати, недавно открылся новый батутный центр О2 на Зеленстрое - на Калужском шоссе, 1-а. Более просторное помещение позволило разместить в нем целый комплекс современного оборудования. Это 11 новых батутов, включая настенные, позволяющие совершать прыжки на очень большую высоту. С помощью настенного батута можно придумывать выполнять различные пируэты и другие акробатические номера. Если обычный батут – это драйв, то настенный батут – двойной драйв.

Также в новом центре построен уникальный для Тулы скалодром, высотой 7 метров и с тремя степенями сложности – от новичков до более подготовленных спортсменов. Наградой тому, кто покорит скалу, будет незабываемое впечатление – свободное падение с семиметровой высоты (фактически с третьего этажа обычного дома) в поролоновую яму.

Фоторепортаж из нового батутного центра - в нашей галерее.