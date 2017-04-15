Ходите с удовольствием: красивые туалеты Тулы

Продолжая недавно поднятую здесь тему общественных туалетов, мы решили обследовать эти очаги культуры в тульских заведениях. Предлагаем вам подборку туалетов, которые приятно удивили нас своим дизайном.

«Ворота солнца»

Некоторое время назад это заведение полностью сменило концепцию. Естественно, и туалет полностью преобразился. В нем 4 кабинки, которые повторяют идею интерьера самого ресторана: здесь тоже есть своя Африка, Азия, Индия и Европа. Нам кажется, что гости весь вечер только и ходят сюда – как на экскурсию.

В общей зоне туалетной комнаты раковины стоят на интересной столешнице: она отделана плиткой, которая выпилена из старого (не состаренного, а реально старого!) дерева. На стенах – плитка на серебристой фольге, что дает интересный объемный эффект.

В кабинках - полнейшая звукоизоляция. Разойдясь по разным «отсекам», мы было хотели с фотографом обсудить интерьеры, в которых оказались, но не тут-то было:). А еще здесь в каждой кабинке – свой ароматизатор, который соответствует ее интерьеру.

«Три сестры»

Туалет в этом заведении поддерживает общий стиль паба: камень, дерево, латунные смесители, высокий бачок унитаза в ретро-стиле.

Яркое пятно в женском туалете – зеленая раковина, которая специально для этого интерьера была вырезана из цельного куска гранита.

В мужском туалете для гостей предусмотрено настенное чтиво.

Mr. Cup

В одной из кофеен этой сети (на Советской), туалет удивителен свой брутальной простотой. Никаких вам розовых рюшечек и блестящих мозаик: сдержанный серый цвет, массивная каменная столешница-раковина, зеркало, подвешенное на ремне.

В дозаторах на стенах – мыло и крем для рук от дорогой французской марки L’occitane.

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