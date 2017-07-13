Новые имена: Пётр Жилкин

Основатель магазина фермерских продуктов рассказывает о том, с чего всё начиналось и как много вкусного, оказывается, создается на тульской земле.

Решение открыть магазин честной еды мы с супругой приняли буквально за один вечер. Это случилось после того, как я сходил в супермаркет за продуктами, увидел там гуляющих тараканов и полное безразличие персонала к этому факту.

Вообще в Туле всегда была проблема с качественной едой, и дело не только в тараканах))). Крайне сложно найти что-то натуральное, качественное, с неперебитым сроком годности, не накаченное «химией». Конечно, можно покупать что-то в деревнях у фермеров, но каждый день за такими продуктами не наездишься. Так возникла идея открыть магазин, в котором будут представлены честные, настоящие, деревенские продукты. И главное — продукты от тульских фермеров, ведь местное всегда полезнее и дешевле привозного. И в целом поддерживать своих производителей, которые работают на твоей земле, — это правильно.

Благодаря Министерству сельского хозяйства и Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, куда мы обратились с нашей идеей, мы открыли огромное количество замечательных тульских производителей молочной продукции, сыров, мясных продуктов, овощей и многого другого.

Многие из них никогда не привозили свою продукцию в Тулу — им просто негде было ее продавать.

У нас есть вкусности, которых, я думаю, многие никогда не ели. Например, творог из топленого молока — безумно вкусный. Даже обычный творог изготовлен несепарированного молока, в котором сохранены сливки, поэтому он не кислит и имеет сливочный вкус.

У нас есть очень много сыров местного производства — только у нас представлено 4 производителя. Тульские фермеры делают качотту классическую и со специями, деревенский сыр к завтраку, сыр «Пьяная буренка», замоченный в сухом вине, панир, пармезан — да, это не итальянские сыры, но очень близкие к ним аналоги, качественные и доступные по цене. Оказалось, что в нашем регионе есть огромный тепличный комплекс, который круглый год выращивает ароматные помидоры и огурцы — такие вкусные и душистые, как будто только что с бабушкиной грядки.

Как мы убеждались в честности самих производителей? Лично! Посещали каждую ферму, осматривали хозяйство, места выпаса животных, проверяли их рацион, состояние цехов — не менее придирчиво, чем «Ревизорро»)).

Честных — много. И каждый — не только фанат своего дела, но и патриот своей земли. Для них — огромная честь и радость предоставить свою продукцию тулякам, чтобы все знали вкус натурального продукта.

Способны ли мы заменить супермаркет? Например, мы сами туда практически не ходим — ассортимент магазина полностью обеспечивает наш рацион: мясо, молочная продукция, крупы, каши, овощи, чай.

Боюсь ли я, что тренд на хорошее питание пройдет? Да мы и не стремимся быть в тренде. Привычку есть натуральную, качественную еду без химии, «пальмы» и антибиотиков вряд ли можно назвать модой.

Узнав (или вспомнив), какой должна быть настоящая колбаса, творог, мало кто хочет возвращаться к «обычным» продуктам.

Поэтому наш магазин — не трендовый, не «одноразовый». Он всё-таки для людей, которые хотят кормить свою семью, детей здоровой полезной пищей без всякой гадости. А такие люди всегда были, есть и будут.

Зачем отказываться от хорошей еды, если разницы в деньгах между фермерским продуктом и товаром в супермаркете практически нет? У нас фермерское молоко стоит так же, как «заводское». Мы принципиально держим в магазине такие же цены, как отпускные розничные у самих фермеров. У нас нет цели сделать бешеные накрутки, чтобы обогатиться за полгода и укатить на Бали. Нам хватает)).