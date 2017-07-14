Свой дом: тротуарная плитка

Дом построен — настало время продумать ландшафтный дизайн. А ландшафт — это не только растения, газоны и цветники, но и декоративные строительные материалы, которые добавляют едва ли не самый важный штрих в облик вашего участка. К таким материалам относится тротуарная плитка — самый популярный материал для дорожек, площадок под парковку, мангал, зоны отдыха. В чем особенности плитки, какой она бывает и как ее правильно выбрать? 9 фактов о тротуарной плитке:



1. Тротуарная плитка — очень прочный и практичный материал. В отличие от асфальта, дорожки из плитки не трескаются, на них не собираются лужи. Плитка — экологически чистый материал, она не выделяет вредных или токсичных веществ.



2. Дорожки из плитки ремонтопригодны: единичные поврежденные плитки довольно просто заменить. Устранить повреждения на асфальтовом покрытии дороже будет гораздо проблематичнее.



3. В отличие от асфальтового покрытия, плитка позволяет фантазировать и создавать дорожки необыкновенной красоты. Ведь и участок рядом с красивым домом не должен быть заурядным!

С тротуарной плиткой можно позволить себе всевозможные виды укладки — «шахматы», «елочка», «веер», кольцевая схема и другие.

4.Ландшафтные дизайнеры часто акцентируются на газонах и цветниках, а плитке уделяют мало внимания, предлагая клиентам стандартные серые дорожки. Это неправильно. Плитка сегодня настолько разнообразна, что не стоит упускать те возможности, которые она дает в дизайне.

Форму плитки можно и нужно подбирать к стилю дома. Например, к классической архитектуре подойдет форма плитки «Старый город» — она напоминает старинную булыжную мостовую.

Плитка «Старый город».

Для дорожек у дома в более современном стиле можно выбрать брусчатку или плитку форм «волна» и др. Кстати, брусчатка — одна из самых популярных форм плитки: ее любят за универсальность и многообразие вариантов укладки.



5.Не ограничивайтесь серым цветом — ведь плитка сегодня предлагает большую палитру оттенков. Кроме того, их можно комбинировать в различных сочетаниях. Например, взяв всего два цвета, можно придумать бесконечное количество вариантов укладки.



6. Плитка может быть вибропрессованной и вибролитой. Вибролитую плитку изготавливают небольшие мастерские. Она часто отличается невысоким качеством и довольно быстро приходит в негодность. Производители зачастую экономят на материалах, пренебрегают технологическими процессами в целях более быстрого производства, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на прочности и долговечности продукта.

Вибропрессованную плитку изготавливают в заводских условиях на высокотехнологичном оборудовании. Линии автоматизированы, и материалы точно дозируются машиной. Вибропрессованная плитка имеет четкую геометрию, форму, высокую прочность, она устойчива к любым погодным условиям.



7. Срок службы вибропрессованной плитки — не менее 25−30 лет. А вибролитая плитка может разрушиться через 2−3 года.

Сами производители не дают на нее гарантию более 5 лет.

8.Цветная тротуарная плитка производится путем прессования серого слоя (основы) с верхним, окрашенным. Поэтому цвет никогда не изменится, не потускнеет и не сотрется.

Например, в серии ColorMix каждая плитка уникальна по своему рисунку. При укладке такой плитки рекомендуется миксовать элементы с 3-4 разных поддонов одного цвета – в этом случае получается особенно интересный эффект.

Плитка ColorMix.

9. Сколько стоит плитка, если рассчитать ее стоимость, исходя из срока эксплуатации? Вибропрессованная плитка, которая изначально стоит чуть дороже, в расчете на 25 лет обойдется в 20 рублей за метр.

Вибролитая плитка в расчете на максимальный срок своей службы 5 лет обойдется в 4 раза дороже: 80 руб./кв. м. Плюс расходы на демонтаж испорченной плитки и повторный монтаж. Разница очевидна.