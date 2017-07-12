Свой дом: ТОП-5 ошибок в ландшафтном дизайне

Какие ошибки чаще всего допускают люди, решив заняться дизайном своего сада, и как их исправить? Рассказывает Илья Герасимов, руководитель ландшафтного направления цветочного супермаркета.

Илья Герасимов

Ошибка 1. Неудобная планировка участка

Современный сад сильно отличается от привычной советской дачи. Он предполагает наличие множества зон — беседки, зоны барбекю, игровой площадки, водоема, огорода или остекленной оранжереи, хозяйственных построек. Профессиональное планирование участка позволяет расположить их все с учетом комфорта хозяев и удобной навигации.

Классические правила ландшафтного дизайна, которые часто нарушаются или забываются:

заранее решить, где пройдут закладные под автополив, освещение;

зона отдыха с мангалом должна располагаться в притененном месте;

детская площадка должна хорошо просматриваться из окон дома;

высокие растения не должны перекрывать вид на сад;

газон должно быть удобно косить, не проваливаясь в ямы и не натыкаясь на преграды.

Нарушение этих и других правил может привести к тому, что все в саду будет «не там»: не продумана концепция сада, хаотично посажены растения, оставлено слишком мало пространства для зоны отдыха. Напрасно потрачены время и деньги.

Ошибка 2. Спешка при посадке или устройстве газона

Очень часто вместо мечты о красивом аккуратном газоне хозяева получают головную боль: сорняки, которые портят весь вид и вынуждают тратить время на их ручную прополку.

Делюсь лайфхаком: перед посевом или постилкой газона нужно обработать участок специальными гербицидами, уничтожающими сорняки. Об этом знают многие, но часто забывают:

Полная гибель сорняков и распад химикатов на безвредные нейтральные составляющие элементы составляет — 14 дней, после чего можно спокойно продолжать заниматься обработкой земли для устройства газона и посадки растений.

Для лучшего результата процедуру обработки гербицидами можно повторить еще раз. После такой зачистки сорняки на газоне станут редкими гостями.

Участок до ландшафтного дизайна.

Участок с ландшафтным дизайном.

Ошибка 3. Гибель растений из-за неправильного подбора.

Фотографии прекрасных европейских садов раззадоривают и будят воображение. Многообразие однолетних и многолетних цветов и растений, деревьев и кустарников — огромно. И в этом ассортименте для неопытного садовода таится опасность. Выбор растений значительно сужается, когда начинаешь учитывать:

российский климат,

чувствительность растения к освещенности и поливу,

состав почвы,

рельеф участка,

прогноз на будущие размеры растений,

«дружелюбность» растения к соседям.

Например посаженные на солнечном участке тисы будут выгорать и не иметь того должного вида, как на картинке.

План озеленения, составленный дизайнером, избавит вас от дополнительных трат и наблюдения за печальной картиной гибнущих деревьев и кустарников. Мне приятно сказать, что мы в «Клумбе» работаем с прямыми поставками растений из-за рубежа, которые адаптированы к нашему климату, а закрытая корневая система позволяет «растянуть» посадочный сезон, т.к. сажать такие растения можно в любое время.

Ошибка 4. Желание посадить на участке сразу взрослое растение

«Хочу 4-метровую голубую ель», — такие заявления можно часто услышать от заказчика. Однако Илья обращает внимание, что нетерпеливость может обернуться большими проблемами.

Взрослые растения стоят значительно дороже молодняка, но при этом хуже переносят транспортировку и пересадку. Разумнее немного набраться терпения и посадить более молодые деревца и кустики.

У многих специалистов по ландшафтному дизайну есть такая услуга, как «гарантия на приживаемость». Она означает, что специалисты гарантируют, что в течение двух лет растение не погибнет. Однако такая гарантия обходится в 2−2,5 раза дороже обычной посадки. Которая, к слову, составляет всего 30% стоимости самого растения.

Если ландшафтный дизайнер закупает посадочный материал у проверенных поставщиков, и это молодые растения, то такая гарантия — плата за воздух.

Поскольку сейчас масса простых в использовании препаратов, которые эффективно защищают растения и ускоряют их рост.

Ошибка 5. Начинать посадочные работы, озеленение до полного окончания строительных работ.

По количеству нарушений это простое правило возглавляет мой рейтинг ошибок. Чтобы не говорили строители — газон будет вытоптан, засыпан цементом, а растения просто поломаны. Ежедневно наблюдать неухоженный участок — удручающее зрелище, однако наберитесь терпения и лучше на данном этапе работ закажите ландшафтный проект, который поможет вам понять, где расположить растения, газоны, клумбы, системы освещения и автополива.

Задача ландшафтного дизайнера - не загружая заказчика сложными техническими деталями, придать форму тем идеям, которые у него уже есть или сложить «мозаику» из разрозненных «хочу». Любой участок можно упорядочить, разбить на необходимые зоны, сделать более удобным для жизни и отдыха, и, разумеется, красивым и эстетичным.