Битва за торт: испечь или купить?

Новое задание для битвы поваров - торт. На стороне любителей выступает наш постоянный автор Екатерина Пейль, профессионалов представляет Екатерина Галкина, кондитер Cafe de France.

Торт «Графские развалины» от кулинара Екатерины Пейль

Ингредиенты для безе: 6 яичных белков, 300 г сахара.

Для крема: 0,5 банки сгущенного молока, 200 г сливочного масла.

Для украшения: 150 г грецких орехов, 1/3 плитки темного шоколада, 1/2 граната.

1. Отделите белки от желтков, взбивайте миксером 2-3 минуты, затем тонкой струйкой всыпьте сахар и продолжайте взбивать до густых пиков. Готовность проверяется так: если перевернуть емкость с белками вверх дном, они не должны стекать из посуды.

2. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте бумагу сливочным маслом. Ложкой или кондитерским мешком выложите безе на 2 противня и выпекайте в заранее разогретой до 90 градусов духовке 2 часа. В моей духовке есть режим 3D (циркуляция воздуха), и я выпекаю оба противня одновременно. Не расстраивайтесь, если после 2 часов выпекания безе будет мягким. Выключите духовку, оставьте в ней безе до полного остывания, и оно затвердеет.

Можно испечь безе заранее, а собрать торт непосредственно в день торжества. Оно прекрасно хранится 1-2 дня.

3. Для крема взбейте масло и сгущенку. На заметку: сначала масса станет однородной, затем осекнется, расслоится. Продолжайте взбивать, и она станет пышной и густой. Крем готов.

4. Сборка торта. Окуная каждое безе донышком в крем, выложите пирамидку. Украсьте зернами граната или другими ягодами. Растопите на водяной бане шоколад и аккуратно нанесите на безе штрихи силиконовой кисточкой. Торт готов. До подачи его можно убрать в холодильник.

Екатерина Пейль, кулинар-любитель

Екатерина Пейль, кулинар-любитель «Графские развалины» - очень простой и в то же время необычный торт с таинственным и романтичным названием. Безе, орехи, нежный крем - это абсолютная гармония вкусов и мечта сладкоежки. В нем все, как я люблю: легкость в приготовлении и свобода для импровизации. Каждый может внести в рецепт что-то свое: использовать разные ягоды (клюква, смородина, клубника), орехи, сухофрукты, джем. В моем случае это интересное сочетание сладкого безе и кислого граната. В любом случае эффект всегда будет сногсшибательным!

Стоимость продуктов на одну порцию торта – 66 рублей.

«Лесные ягоды с крим-чиз» от Екатерины Галкиной, кондитера Cafе de France

Ингредиенты: 232 г муки, 6 яиц, 279 г сахара, 530 г сливочного масла, 180 г белого шоколада, 400 г сливочного сыра, 350 г сахарной пудры.

1. Для бисквита взбейте яйца с сахаром до пышности. Тонкой струйкой всыпьте муку, аккуратно перемешивая, чтобы масса не осела. Выложите на противень и выпекайте 10 минут при 180 градусов.

2. Для крем-чиза взбейте сливочное масло с сахарной пудрой до получения пышной массы. Затем добавьте сливочный сыр и взбейте до однородности.

3. Для сиропа смешайте 100 г воды со 100 г сахара.

4. Вырежьте из бисквита круглые коржи, пропитайте сиропом, смажьте крим-чизом и соберите торт. Поставьте на ночь в морозильную камеру.

5.Как только бисквит пропитается, можно приступать к украшению торта. Мы выбрали для украшения фиолетовую глазурь, ягоды малины и голубики

Екатерина Галкина, кондитер - Такие торты мы делаем на заказ для всевозможных праздников. Как правило, рекомендуем клиентам выбирать классические начинки (как, например, такой бисквит с крем-чизом) – они всегда приходятся по вкусу всем гостям.

Стоимость 1 кг торта в кондитерской – 1800 руб.

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