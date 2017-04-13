Битва за торт: испечь или купить?
Новое задание для битвы поваров - торт. На стороне любителей выступает наш постоянный автор Екатерина Пейль, профессионалов представляет Екатерина Галкина, кондитер Cafe de France.
Торт «Графские развалины» от кулинара Екатерины Пейль
Ингредиенты для безе: 6 яичных белков, 300 г сахара.
Для крема: 0,5 банки сгущенного молока, 200 г сливочного масла.
Для украшения: 150 г грецких орехов, 1/3 плитки темного шоколада, 1/2 граната.
1. Отделите белки от желтков, взбивайте миксером 2-3 минуты, затем тонкой струйкой всыпьте сахар и продолжайте взбивать до густых пиков. Готовность проверяется так: если перевернуть емкость с белками вверх дном, они не должны стекать из посуды.
2. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте бумагу сливочным маслом. Ложкой или кондитерским мешком выложите безе на 2 противня и выпекайте в заранее разогретой до 90 градусов духовке 2 часа. В моей духовке есть режим 3D (циркуляция воздуха), и я выпекаю оба противня одновременно. Не расстраивайтесь, если после 2 часов выпекания безе будет мягким. Выключите духовку, оставьте в ней безе до полного остывания, и оно затвердеет.
Можно испечь безе заранее, а собрать торт непосредственно в день торжества. Оно прекрасно хранится 1-2 дня.
3. Для крема взбейте масло и сгущенку. На заметку: сначала масса станет однородной, затем осекнется, расслоится. Продолжайте взбивать, и она станет пышной и густой. Крем готов.
4. Сборка торта. Окуная каждое безе донышком в крем, выложите пирамидку. Украсьте зернами граната или другими ягодами. Растопите на водяной бане шоколад и аккуратно нанесите на безе штрихи силиконовой кисточкой. Торт готов. До подачи его можно убрать в холодильник.
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Стоимость продуктов на одну порцию торта – 66 рублей.
«Лесные ягоды с крим-чиз» от Екатерины Галкиной, кондитера Cafе de France
Ингредиенты: 232 г муки, 6 яиц, 279 г сахара, 530 г сливочного масла, 180 г белого шоколада, 400 г сливочного сыра, 350 г сахарной пудры.
1. Для бисквита взбейте яйца с сахаром до пышности. Тонкой струйкой всыпьте муку, аккуратно перемешивая, чтобы масса не осела. Выложите на противень и выпекайте 10 минут при 180 градусов.
2. Для крем-чиза взбейте сливочное масло с сахарной пудрой до получения пышной массы. Затем добавьте сливочный сыр и взбейте до однородности.
3. Для сиропа смешайте 100 г воды со 100 г сахара.
4. Вырежьте из бисквита круглые коржи, пропитайте сиропом, смажьте крим-чизом и соберите торт. Поставьте на ночь в морозильную камеру.
5.Как только бисквит пропитается, можно приступать к украшению торта. Мы выбрали для украшения фиолетовую глазурь, ягоды малины и голубики
Екатерина Галкина, кондитер
Стоимость 1 кг торта в кондитерской – 1800 руб.
Если вам хочется торта, вы...