Секреты мгновенной красоты

При современном интенсивном ритме жизни необходимы методики, которые помогут помолодеть, посвежеть и стать красавицей буквально за несколько часов. Вера Николаевна Комарова знает волшебный секрет, как этого добиться.

Слова «мгновенное преображение» ассоциируются со сказкой о Золушке, фее и ее волшебной палочке. То, как специалисты умеют менять лицо при помощи контурной пластики, многим действительно представляется настоящим волшебством. Когда женщина через час-полтора подходит к зеркалу, ее первая реакция – восхищенное «ах!». И главное, эта руко­творная красота не исчезнет на следующий день, а будет радовать вас еще очень долго.

Во многих клиниках предлагаются только стандартные вещи: разглаживание межбровных морщин, заполнение носогубных складок. Грамотные специалисты умеют работать с нюансами, полностью преобразить лицо: смоделировать новый овал, сделать открытым взгляд, создать новый контур губ.

Одна из проблемных зон – кожа вокруг глаз, деликатная и тонкая. Как правило, для борьбы с гусиными лапками предлагаются инъекции ботокса или диспорта.

Если есть склонность к отекам или жировые грыжи, из-за обездвиживания мышц отечность может усилиться.

В этом случае используются препараты, которые убирают отечность, разглаживают мелкие морщинки. С их помощью возможно даже убрать ненавистное нависшее веко. Но это виртуозная работа, которая требует опыта и мастерства.

Для создания нового контура губ предпочтительно использовать гели на основе гиалуроновой кислоты последнего поколения. Они более пластичны, равномерно распределяются и не ощущаются, прекрасно держат форму. Учитывая форму лица, можно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки – так, при длинном носе лучше будут смотреться пухлые губы. Здесь много уловок.