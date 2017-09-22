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Правила красоты: косметичка визажиста

Правила красоты: косметичка визажиста

Разбираем косметичку профессионала сферы красоты Натальи Харламовой – визажиста, официального представителя известной косметической марки в Туле.

Суперстойкие матовые помады Sinsation Cosmetics всегда со мной! Уникальный состав помады выравнивает поверхность губ, новый удобный спонж-аппликатор позволяет сделать идеально четкий контур. После высыхания помада приобретает матовый, бархатистый оттенок.

Уникальная перьевая кисть Sinsation Cosmetics для завершения макияжа. Незаменима при нанесении шиммера, пудры и удаления излишков косметики. Ручка кисти – из натурального дерева, что делает ее очень приятной в использовании.

Парфюм Good Girl Gone Bad от Kilian. Сложный, многоступенчатый, игривый, шлейфовый аромат, в который влюбляешься сразу.

Суперстойкий гель для бровей обеспечивает их безупречную форму и идеальный вид на протяжении всего дня. Благодаря водостойкой кремовой формуле держится долго и не требует коррекции даже после купания в море или бассейне.

Мои секреты красоты кожи и абсолютный маст-хэв – гель и сыворотка от Sinsation. Гель с гликолевой кислотой восстанавливает, увлажняет и питает кожу как ни одно другое средство. Гиалуроновая сыворотка улучшает цвет лица, насыщает кожу, оказывает мощный лифтинговый эффект.

Парфюм Angelique Ensens от Creed. Он нем говорят «смесь театра и вечности» – этот легендарный аромат был создан в 1933 году для актрисы Марлен Дитрих. Терпкий, насыщенный и очень гармоничный.

Sinsation Gold Cream – представитель нового поколения роскошных кремов. Легкий, с шелковистой текстурой, он обогащен гиалуроновой кислотой. Увлажняет кожу, дарит ей сияние, предотвращает появление морщинок. Можно использовать в паре с тональной основой той же марки.

 

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
Парфюмерные хитрости
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