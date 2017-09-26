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Цветы в интерьере: живые или искусственные?

Цветы в интерьере: живые или искусственные?

Хотите украсить свой дом живыми цветами, но не готовы за ними ухаживать? И не надо: можно купить домой цветы из экосиликона — они полностью имитируют живые и круглый год радуют неувядающей красотой.

Забудьте о тканевых и пластмассовых цветах, с которых наши бабушки грустно стирают пыль. Интерьерная флористика поднялась на качественно новый уровень. Эффект полного сходства с живыми цветами и растениями достигается благодаря использованию инновационных материалов. Такие цветы даже на ощупь — как живые.

Цветы из экосиликона не требуют полива и освещенности, не вянут и не болеют, неприхотливы в уходе. И, что важно чувствительным людям, не вызывают аллергии.

Выбор цветов из экосиликона — не меньше, чем в обычном цветочном магазине: можно подобрать композицию под любой интерьер.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +3
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