Секреты мотивации: фиксируйте движение к цели

Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор про мотивацию, а значит, новые результаты в вашей жизни не за горами;)

Всеволод Татаринов, бизнес-тренер, президент API

В прошлом номере мы поговорили о доминации как основе иерархической мотивации. Перечитайте статью, и вы поймете, как многое уже в жизни вы потеряли, действуя неосознанно.

Ввести инстинктивные программы в область понимания - значит научиться сознательно управлять этими могущественными древними силами.

Ну и сразу расскажу еще одну практическую уловку, как не потерять мотивацию, подключив к этому доминацию.

Простой, но невероятно действенный способ - вести ежедневник! Это может быть бумажный или электронный вариант, дело вкуса.

Однако я рекомендую бумажную версию: для взаимодействия полушарий это полезней. Те, у кого с полушариями беда, надеюсь, не читают нашу переписку))).

Так вот, если задача стратегическая, а, значит, не приходится рассчитывать на убедительные ежедневные результаты, нужно подменить те результаты, к которым вы стремитесь, ежедневным ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ Вашего продвижения к цели.

Допустим, вы хотите за год скинуть 30 кг лишнего веса. Это означает, что вы не сможете, взвешиваясь каждый день, увидеть явный прогресс. Если вы делаете то, что запланировали, то обязаны зафиксировать факт выполнения своих задач по похудению.

Это создает с одной стороны фиксацию фактов о выполнении обязательств перед собой, с другой - увеличивает вашу уверенность в своих силах. По-обезьяньи это и называется повышением доминантности.

Доминантность невозможно сыграть на длительном промежутке времени. Да и вам это ни к чему. Более разумно, используя еженедельник и концепцию вызовов и побед, создавать новый образ себя.

Будем откровенны. Создание нового образа себя дает вашему организму понятную задачу. Фиксирование выполнения своего плана по достижению целей создает факты продвижения вас к поставленной цели.

Это надежный способ улучшения мотивации для практических достижений.

Эта технология отлично работает для создания ЛЮБЫХ ваших новых результатов, особенно когда процесс получения желаемого длительный.

Еще раз напомню: если вы не учитываете важную особенность приматов, то неизбежно проиграете, так как, если занятие перейдет из области «Я ХОЧУ» в область «Я ДОЛЖЕН», поражение близко.

Приматы теряют мотивацию, не получая наглядных быстрых результатов.

Использование воли носит кратковременный характер. Получение наглядных результатов (а фиксация выполнения того, что вы запланировали, перемещает вектор внимания именно на факт выполнения) заставляет разум фиксировать наличие результатов. Следовательно, вы будете собой довольны.

Следовательно, это даст вам большее удовольствие и удовлетворение. Следовательно, данное занятие будет относится к разряду «Я ХОЧУ».

Казалось бы, все просто. Однако давайте будем честны. Читать проще, чем делать;)

О следующем чит-коде управления своей мотивацией – ресурсности - поговорим в следующий раз.

И, кстати, начните делать что-то стратегическое в своей жизни и фиксируйте это в своем ежедневнике. Получите свою порцию удовольствия от движения к цели именно сегодня!