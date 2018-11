Stressor – взрыв хорошей музыки!

Тульскую группу Stressor знают далеко за пределами не только Тулы, но даже России – ребята постоянно выступают на европейских музыкальных фестивалях. Их называют лучшей российской neo-rockabilly/old school psychobilly-группой, а то, что они делают на сцене, будоражит и гипнотизирует одновременно. Это на себе ощутили гости «слободского» фестиваля «Школодром», где группа стала звездой программы.

– Ребята, ваши выступления и музыку называют взрывом. А вы сами как можете охарактеризовать свое творчество? Кто-то назвал вас лучшим антидепрессантом – согласны?

– Мы как-то не задумывались над характеристикой… Просто делаем то, что нам по душе, и очень радуемся, когда людям нравится наше творчество.

А если для кого-то группа является антидепрессантом, то так тому и быть! Нам приятно.

– Кто ваш слушатель сегодня? Молодежь вас знает?

– Наша публика сегодня – это в основном люди за 30–40. Но и молодежь бывает на наших концертах – полагаем, что всё же с подачи старших братьев?сестер и даже родителей)).

– Ваши поклонники пишут, что в Москве на ваших живых концертах вас просто боготворят. Часто выступаете в столице? И как сейчас вас принимают в Туле?

– В столице бываем не очень часто: клубные концерты проводим примерно раз в два месяца, чаще приезжаем на корпоративные вечеринки. В Туле Stressor тоже принимают прекрасно, только в последнее время почти не осталось площадок для живых выступлений.

– Расскажите о зарубежных выступлениях – где были за последнее время? Откуда о вас узнают организаторы заграничных фестивалей?

– Были в Германии, на фестивалях Psychobilly Earthquake и Psychomania Rumble, Бельгии, чуть раньше посетили Испанию (фестиваль Psychobilly meeting), Францию и Финляндию (фестиваль Hold fast Ry). Организаторы узнают о нас очень просто: они все слушают музыку в подобном стиле.

Все наши альбомы, кроме самого первого русскоязычного, выпущены в Германии и имеют дистрибьюцию по всему Евросоюзу.

– Чем вы сами заряжаетесь, чтобы так круто отжигать на сцене?

– Да ничем, кроме своей собственной энергетики, не заряжаемся. Просто мы любим то, что делаем, и сами получаем удовольствие от музыки.

– Кто в коллективе является автором музыки, текстов? И в каком состоянии или после каких событий приходит вдохновение?

– Автором текстов является наша давняя подруга Тина, которая прекрасно владеет английским языком. А музыка – это наше коллективное творчество. Вдохновение приходит по-разному: то после европейского тура, то просто дождливым осенним вечером, то, наоборот, теплым летним днём… Нетипичная штука это вдохновение!

– Используете в своем продвижении возможности интернета? Может быть, есть треки, клипы, которые собрали миллионы просмотров?

– А какая жизнь в наше время без интернета? Конечно, используем все современные возможности. У нас есть свой сайт, страницы в соцсетях (vk.com/stressorofficial) и проч. Миллионов просмотров пока нет, но сотни тысяч есть.

– Что должен делать музыкант/коллектив, чтобы его музыка столько лет оставалась актуальной? Как изменилось ваше творчество за эти годы?

– Здесь все просто: нужно любить свое дело. Когда человеку нравится то, чем он занимается, он не будет останавливаться на достигнутом! Работать со звуком на студии, искать что-то новое и не зацикливаться; оттачивать профессиональное мастерство и любить свой инструмент. А главное, слушать и слышать друг друга. Люди со временем меняются, а вместе с ними меняется и их творчество. Оно становится более осознанным, интересным и профессиональным.

– Правда, что группа с момента создания и по сей день играет в одном и том же составе?

– Не совсем правда. В 2011 году группу покинул гитарист и контрабасист из первоначального состава. Остались вокалист и барабанщик. Пришли новые люди, и группа зазвучала по-новому! Более фундаментально, что ли.

– Stressor – не единственная ваша деятельность? У каждого есть еще и работа?

– Stressor – это наше любимое хобби)). Конечно, все имеют дневную работу, как говорят наши зарубежные друзья-музыканты.

Например, наш гитарист работает учителем в школе, а бессменный вокалист – на тульском радио.

– Как удается совмещать работу с гастрольным графиком и насколько он плотный? Например, сколько концертов у вас было за лето?

– Совмещать получается! Мы уже привыкли. А иногда даже едем вместе со своими семьями на фестивали. В Испании, например, каждый год проходит недельный фестиваль в июле. И мы берём отпуска и едем туда выступать и отдыхать семьями одновременно.

Летом концертов было немного, потому что люди в это время, как правило, не ходят в клубы. В основном работали на частных вечеринках – свадьбах, днях рождения.

– Как относятся к вашей музыке и концертной деятельности ваши семьи? Не говорят: остепенись уже, зай­мись детьми и т. д.?

– Семьи относятся прекрасно! И потом, мы все вместе – уже одна большая семья, наши жены дружат между собой. Мы вместе отмечаем наши дни рождения и другие праздники. Всё успеваем, все довольны.

– Как отдыхаете, расслабляетесь? Где вас можно встретить в Туле? Какие «злачные места» – в числе любимых?

– Отдыхаем дома, так как обычно бывает немного свободного времени и хочется провести его с семьей. Злачные места почти не посещаем: и без того много времени проводим в клубах и пабах с концертами.

– Андрей, интересует Ваш ирокез)). Как давно он стал частью вашего сценического образа? Сами его ставите? Сколько времени и литров лака на него уходит?

– Ирокез появился в 2000?х: как-то раз попробовал и прижилось. А главное, все одобрили. Ставлю сам, получается быстро, так как рука уже набита, да и лака сейчас уходит намного меньше, чем раньше.

– Вы выступаете на корпоративах? И с какой программой?

– Да, мы активно играем на частных, заказных мероприятиях. На корпоративах лучше заходят каверы, больше рок-н?ролла и медленных песен – люди хотят танцевать и подпевать.

– Для вас каверы – вынужденная «мера», или вы играете их с удовольствием?

– Нет никаких вынужденных мер. Мы не делаем то, что нам не нравится, так как не являемся кабацкими музыкантами. Плейлист обговаривается заранее, чтобы все были довольны: и заказчики, и артисты. Мы против музыкального насилия!

Досье Myslo

Группа Stressor

Образована в 1993 г. в Туле.

Музыкальный стиль: neo-rockabilly.

Состав: Андрей Рублев, вокал, Андрей Клепиков, гитара, Руслан Юсупов, контрабас, Максим Кирюшкин, ударные.

Альбомы: Russia’n’Roll (2007), Burn Out (2007), Red Hot Rocket (2009), Trip to Mad City (2012), No More Panic (2014).