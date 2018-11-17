Не хочу носить брекеты. Есть альтернатива?

Проблемы с прикусом и неровными зубами есть у многих людей, но на брекеты решается не каждый: неэстетично, неудобно, непредсказуемо. Альтернатива есть – это система элайнеров Invisalign.

Элайнеры – это прозрачные капы, которые выравнивают зубы в несколько этапов. Для каждого этапа лечения изготавливается свой комплект кап, который нужно носить 2 недели. За этот срок зубы перемещаются до рассчитанного положения, после чего пациент надевает следующую пару. На каждом этапе происходит движение только определенных зубов согласно плану лечения. Смена кап происходит до тех пор, пока зубной ряд не выровняется полностью.

Главное видимое преимущество элайнеров в том, что они невидимые: капы прозрачны, плотно прилегают к зубам и практически незаметны во рту – их увидит только тот, кто знает о вашей системе лечения.

Лечение с Invisalign идеально вписывается в повседневную жизнь. Вам не придется стесняться, испытывать моральный дискомфорт, прятать улыбку, избегать поцелуев.

Не менее важно и то, что элайнеры – съемная конструкция:

на время приема пищи их можно и нужно снять, спокойно поесть, почистить зубы и надеть обратно. Т

акой подход, во?первых, исключает дискомфорт во время приема пищи, и вы можете не ограничивать себя в еде, не избегать твердых продуктов, как в случае с брекетами. А во?вторых, в отличие от тех же брекетов, элайнеры позволяют качественно ухаживать за полостью рта, пользоваться зубной нитью и т. д. Носить элайнеры не больно: они оказывают меньшее давление на зубы, но при этом эффективность лечения не менее высока.

Элайнеры Invisalign изготавливаются в США по индивидуальным слепкам пациента и результатам сканирования его полости рта. Врач составит виртуальный план: в формате 3D вы увидите, как и в какие сроки будут двигаться зубы, узнаете количество комплектов кап и длительность лечения, а также оцените финальный результат еще до начала коррекции.

Любое ли нарушение прикуса можно исправить элайнерами? Врачи говорят: если зубы можно выровнять с помощью брекетов, значит, и элайнеры смогут это сделать. Сроки исправления прикуса и выравнивания зубов с капами начинаются от 3 месяцев.