Всё равно пойду гулять! или Как выбрать детскую обувь на холода

Пока многие взрослые мерзнут уже при нулевой температуре и спешат спрятаться в своих офисах, машинах и квартирах, дети с удовольствием бегут гулять в любую погоду. По лужам, снегу, льду – неважно! Качественная детская обувь заботится о том, чтобы ножки ребенка всегда были сухими и теплыми, - для этого в ней применено много крутых технологий.

Водонепроницаемый «верх»

Верх зимней и демисезонной обуви сегодня может быть каким угодно – не только непромокаемым нейлоновым или полиэстеровым, но и войлочным, велюровым и т. д. Но благодаря особым технологиям обработки и «сварки» швов все эти материалы обеспечивают 100% защиту от внешней влаги.

Мембраны

Высокотехнологичные мембраны обеспечивают водонепроницаемость и одновременно позволяют ноге «дышать». Верх такой обуви изготовлен из многослойных материалов, а средний слой – из микропористой мембраны.

Уникальность мембраны в том, что ее микропоры не пропускают капли влаги снаружи и при этом легко отводят естественные испарения изнутри. Тем самым мембранная обувь поддерживать оптимальный для ног микроклимат.

В детской обуви Kapika применена мембранная технология.

Нескользящая подошва

Для детской обуви разрабатывают даже специальные формулы, чтобы ботиночки и сапожки не были скользкими! Например, в термобутсах марки Sturman в подошве применена формула с добавлением натурального каучука.

В термобутсах Sturman от марки «Зебра» применен уникальный рисунок протектора для хорошего сцепления со скользкой поверхностью.

В сочетании с особым рисунком протектора достигается высокое качество сцепления и износостойкость.

Шерстяная подкладка

Натуральные материалы сохраняют тепло и обладают хорошими гигиеническими свойствами. Например, шерсть – подкладка из нее не позволяет ногам замерзнуть, но и не создает парникового эффекта.

В обуви «Аврора» подкладка - из 100% натуральной овечьей шерсти.

Некоторые производители детской обуви идут дальше и применяют дорогие виды подкладки - например, мех из овечьей шерсти новозеландских мериносов. Эта шерсть имеет особую структуру, которая сохраняет тепло лучше других природных материалов. И к тому же она гипоаллергенна.

Благодарим за помощь в подготовке материала магазин детской обуви «Жук».