Топ-5 процедур красоты на осень и зиму

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Прохладное время года дает им возможность задействовать «тяжелую артиллерию» – процедуры, которые летом были под запретом. Почему нужно делать их сейчас, а не ждать до весны, рассказывает врач-косметолог Ирина Гридасова.

Ирина Гридасова.

В период солнечной активности многие бьюти-процедуры противопоказаны, если их результатом становится повреждение кожи и есть риск получить пигментацию. Сезон серьезных лифтинговых, омолаживающих процедур, лазеро- и фототерапии наступает осенью и зимой, когда риск пигментации минимален. Кроме того, продолжительные новогодние праздники и короткий световой день – тоже веская причина в пользу проведения процедур в этот период: восстановление вдали от посторонних глаз гарантировано.

1. Фототерапия

Фототерапия помогает как подтянуть кожу, так и справиться с различными ее дефектами – пигментными пятнами, расширенными сосудами, неровным рельефом. При фототерапии на кожу воздействует световой поток разной интенсивности: он способствует удалению несовершенств кожи, усиливает выработку эластина и коллагена и тем самым обеспечивает выраженный лифтинг и формирование четкого контура овала лица.Фототерапия – мягкая процедура, не требующая реабилитации, пациент не выпадает из социальной жизни. Рекомендую запланировать на осенне-зимний период 3-4 процедуры, чтобы добиться стойкого результата.

2. Шлифовка СО2-лазером

А это уже более серьезная процедура, но и результат она дает более длительный. СО2-лазер испаряет поверхностный слой кожи и интенсивно прогревает глубокие слои. Тепловое воздействие активизирует процесс формирования коллагеновых волокон, что и способствует ремоделированию овала лица и улучшению качества кожи.

Эффект вы увидите сразу после того, как с лица сойдут последствия процедуры (покраснение, корочки), а в течение следующих месяцев, когда в коже будет интенсивно образовываться новый коллаген, результат будет нарастать.

Сделав 2-3 процедуры в осенне-зимний период, можно надолго отсрочить встречу с пластическим хирургом, ведь такую шлифовку можно делать даже на веках.

При незначительных излишках кожи эффект от лазерной шлифовки схож с хирургической блефаропластикой, но в случае с лазером мы обходимся без скальпеля, наркоза и заживления швов.

3. Нитевой лифтинг Aptos

Рассасывающиеся нити Aptos, изготовленные из гипоаллергенного материала, применяются для подтяжки мягких тканей: щек, скул и овала лица. Специальные насечки по всей длине нитей позволяют перемещать и фиксировать ткани, обеспечивая армирование и подтяжку кожи. Процедура проводится под местной анестезией и является малоинвазивной, т.к. нити вводятся через единичные проколы. Эффект будет заметен сразу, станет более выраженным в течение 3-х месяцев и сохранится до 2-х лет.

Процедура нитевого лифтинга Aptos хороша как сама по себе, так и в сочетании с фототерапией или СО2-шлифовкой – в этом случае эффект лифтинга будет максимальным и длительным. Нужно отметить, что нитевой лифтинг можно делать и летом,

но все же следы от введения нитей, которые видны на лице в течение нескольких дней, осенью и зимой скрыть проще.

4. Омоложение лазером Fotona SP Dynamis

Этот аппарат работает на разной глубине и во всех слоях кожи, сочетает в себе два вида лазера и позволяет решать широкий спектр задач, обеспечивая лифтинг, ремоделирование и омоложение кожи за один сеанс.

Некоторые процедуры на Fotona можно делать круглогодично, но есть и более интенсивные, требующие реабилитации. На Fotona можно провести процедуру на любой зоне, справиться с мимическими морщинами и дряблостью кожи. Особенно хорошие результаты мы наблюдаем при работе с овалом лица и шеей.

5. Лазерная и фотоэпиляция

Лето прошло – пора готовиться к следующему. Именно так стоит поступить, если вы хотите на всё лето-2020 забыть о нежелательных волосках, бритье и других способах эпиляции.

Лазерная и фотоэпиляция позволяют избавиться от волос на годы, но это происходит не сразу.

Сделав один сеанс перед отпуском, вы точно не получите желаемого результата: эти виды эпиляции имеют накопительный эффект и требуют времени.

Начав курс сейчас, сможете за несколько месяцев полностью справиться с такой деликатной проблемой, как нежелательные волосы. Осенне-зимний период благоприятен также и тем, что на коже без загара и лазерная, и фотоэпиляция работают эффективнее.

Лазерная и фотоэпиляция эффективно воздействуют на волосы любой структуры и цвета. Волоски разрушаются за счет световой энергии, которая воздействует через пигмент волоса на волосяной фолликул. С каждой процедурой волоски будут становиться тоньше, а их количество значительно уменьшится.