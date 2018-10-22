Не шумите! или Как сделать рекламу эффективнее

Социальные сети, новостные сайты, радио, телевидение, печатные издания, надписи на коммерческих авто, баннеры и многое другое. В своей жизни современный человек встречается с тоннами информации, которую ему подсовывают в виде рекламных сообщений. Как заставить вашу рекламу звучать громче всего окружающего «шума», рассказывает Сергей Воронин – основатель и ведущий маркетолог маркетинговой компании «Воронка».

Сергей Воронин, эксперт в области маркетинга, рекламы, продаж и продвижения.

Если бы человека, жившего на планете лет 300 назад, поместили бы в реалии современной жизни, он бы очень быстро сошел с ума, и причиной этого был бы огромный нескончаемый поток информации, воспринимать которую в таком количестве он не привык.

Но мы не такие. Мы, современные люди, эволюционировали и адаптировались к миру, в котором информационное цунами – совершенно обыденное дело.

Как следствие, мы перестали воспринимать информацию и начали фильтровать ее. Мы слушаем, но не слышим. Смотрим, но не видим.

Почему мы так реагируем на информацию? Мы просто не в состоянии пропустить все это через себя. Вокруг нас очень много информационного шума. Этот термин был введен в ХХ веке и на тот момент обозначал наличие в тексте элементов, усложняющих его понимание, искажающих смысл изложенного или вовсе полностью препятствующих адекватному пониманию его содержания. Сегодня понятие информационного шума относится к современному медиапространству и способам распространения информации в условиях информационной «перегруженности» общества.

Получается, что все люди не воспринимают окружающую информацию, в том числе и рекламу? Получается, крупные мировые корпорации сливают миллиарды долларов рекламного бюджета в помойку? Конечно же нет.

Несомненно, очень многие компании тратят свой рекламный бюджет впустую, и их реклама растворяется в океане другой информации. Но это лишь потому, что они не понимают, как обойти преграду из информационного шума.

Если вы еще не поняли, что такое информационный шум, попробую объяснить на простом примере. Представьте, что на фоне черной стены появился один человек в белой футболке (он символизирует рекламу в период ее зарождения пару сотен лет назад). Видно такого человека на фоне черной стены? Запоминается он? Конечно да. После рядом с этим человеком появилось еще 100 людей в белых футболках (этот пример символизирует рекламу в современных реалиях). Кого вы запомните, посмотрев на них мельком? Да никого! Так же и с рекламой.

Среди сотни похожих рекламных сообщений в газете вам ни одно не бросится в глаза, среди сотни похожих радиороликов вы не выделите для себя ни одного.

Вернемся к черной стене и людям в футболках. Теперь среди той сотни людей в белом появился один в красной футболке. Кто на этот раз бросится вам в глаза при беглом просмотре? Суть, думаю, вы поняли. Именно такой и должна быть реклама в современных реалиях.

И знаете, я как маркетолог часто слышу от представителей радио, ТВ, журналов и других рекламных площадок о том, что многие их клиенты, один раз разместив рекламу, говорят: «Ваша реклама не работает». Что я могу сказать таким предпринимателям? Мой ответ таков: это не реклама не работает, это просто вы не умеете её делать и превращаете свою рекламу в каплю воды, добавленную в озеро. А ведь в информационном смысле намного эффективнее было бы, если бы это была капля бензина.

Если у вас не возникло идей о том, как можно обойти информационный шум, то обратите внимание на последнюю рекламную кампанию одного известного интернет-провайдера, и вы все поймете. Это реклама на телевидении – статичная картинка с синим фоном, белыми буквами и отсутствием звука.

Кстати, информационный шум встречается не только в рекламе. Даже весь ваш бизнес может быть элементом информационного шума и каплей воды в океане. Чтобы избежать этого, требуется стратегия позиционирования, но это уже совсем другая история…