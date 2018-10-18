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Хлеба к обеду в меру бери

Хлеба к обеду в меру бери

«Все порядочные люди уже дома хлеб пекут!» — заявила мне недавно подруга и «заказала» подарить ей на день рождения хлебопечку. Вдогонку к подарку мы попросили нашего постоянного автора, кулинара и хлебопека Екатерину Пейль поделиться своим любимым рецептом хлеба.

Быстрый хлеб на кефире с луком

Екатерина Пейль

— Предлагаю вам рецепт быстрого хлеба: он легок в приготовлении, не отнимает много времени, не содержит дрожжей и готовится на полезном кефире.

Ингредиенты: 4 ст. пшеничной муки в/с, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. разрыхлителя,
50 г сливочного масла, 1 ст. л. сахара, 300 г кефира 1% жирности,
1 головка репчатого лука, кунжут.

Приготовление:

  1. Смешиваем сухие ингредиенты. Муку предварительно просеиваем, чтобы насытить ее кислородом.
  2. Добавляем растопленное масло, кефир, мелко порезанный лук. Замешиваем тесто, формуем из него колобок, оборачиваем пленкой и оставляем на 15−20 минут для расстойки.
  3. Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем хлеб до готовности (около 30−40 минут), посыпаем кунжутом.

Вот такой красавец у нас получился — бездрожжевой, ароматный. Минимум движений, полчаса на выпечку — и домашний хлеб готов.

А вы печете хлеб дома? И если да, какой ваш самый любимый? И довольны ли вы своими хлебопечами? Поделитесь в комментариях!

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +5
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