Как подчинить себе мужчину и стать несчастной?

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Немного «вредных советов» от @vsevolodtatarinov о том, как подчинить мужчину и разрушить женское счастье.

Всеволод Татаринов, президент API, бизнес-тренер.

Заметили, как у некоторых начинают дымиться мозги, когда они встречаются с другой концепцией, отличной от собственного видения? От полного непонимания и желания разобраться до полного отрицания и невозможности расширить свой взгляд на эту тему.

Хотя, если у женщины идеальные отношения, заботливые и здоровые дети, а родители являются эталоном счастливой старости, читать мои статьи не имеет смысла. А вот если постоянно или периодически в семье вас штормит, или вообще у вас нет мужчины, тогда мои знания – для вас.

Давайте по порядку. Кто не в курсе, читайте предыдущие размышления на эту тему здесь и здесь.

Итак, женщина инстинктивно пытается подчинить мужчину как источник внешних ресурсов, таких как деньги, безопасность, защита потомства. Эти попытки носят неосознанный характер (если осознанный – таких женщин называют стервами).

Так вот, как подчинить мужчину и остаться без женского счастья:

1. Все делать самой, периодически говоря мужчине, какой он беспомощный, и сравнивая его с эталонами «настоящих» мужчин.

2. Постоянно быть в негативе и выказывать мужчине свое недовольство. На этом, пожалуй, остановлюсь, так как многие женщины реально не ведают, что творят. Если вы постоянно выговариваете своему мужчине, какой он негодяй, самовлюбленный урод или он размазня и хлюпик, ваши слова НЕ переделывают мужчину.

Они формируют у него устойчивое отношение к вам как к источнику негатива и деструкции.

Это вызывает естественное желание мужчины или куда-нибудь убежать из дома (хобби, бизнес, родители), или научиться игнорировать вас, как надоедливое радио за окном, которое невозможно выключить.

В любом случае – проигрыш. Это все равно, что в маркетинге пытаться выговаривать клиенту. Тупейшее занятие – он просто перестанет у вас покупать.

3. Заставить его исполнять ваши поручения. Как это сделать? Начиная с малого, нужно встроить во взаимодействие с вами понятную связку: приказ, замаскированный под просьбу, – исполнение.

Например, если видите, что муж идет на кухню, обязательно попросите захватить вам что-нибудь с кухни с обязательным поощрением типа «Спасибо, котик» ну или как вы там его называете. За невыполнение приказа – отстранение и игнор, не театрально-постановочный, а реальный.

Это как дрессура: за выполнение приказа поощрение, за невыполнение – наказание.

Уже через 3 месяца вы увидите первые плоды. Муж будет исполнять ваши желания охотнее и естественнее, и, следовательно, закат вашего женского счастья все ближе и ближе.

При звонке на телефон обязательно спрашивайте, где он, например: «Зая, а ты где?» и тем самым обучая мужа вам отчитываться.

Следующим этапом при звонке будет обязательное напоминание поручений, которые вы ему дали. Например: «Не забудь забежать в магазин и купить молока, целую, Зая».

Помните: у кого контроль, у того и власть. Тем более мужчины достаточно быстро при этом попадают в привычный для них паттерн «мама-сын».

И как следствие – точное разрушение женского счастья, так как женщина не может иметь с сыном сексуальных отношений.

В следующий раз снабжу вас еще тремя железобетонными техниками подчинения мужа и разрушения своего женского счастья.

P. S. Для тех, кто «на бронепоезде»! Этот пост написан ОТ ОБРАТНОГО. Это такой прием, чтобы тот, кто косячит, узнал себя и прекратил разрушать отношения.

Хотя для некоторых это все равно слишком сложно. Но это их дело. Главное, меня понимают те женщины, у которых голова работает и мозги на месте!

P. P. S. Понаблюдайте за собой и другими женщинами в свете новых знаний, которые я вам передаю;)