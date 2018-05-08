Женщины агрессивнее мужчин?

Пришло время направить наше внимание на саму суть жизни! Что может быть более актуальным, чем отношения между мужчиной и женщиной? Это основа всего.

Всеволод Татаринов, президент API, бизнес-тренер.

Вы наверняка знаете один из взглядов на вопрос отношений между мужчиной и женщиной — психологический. Только ленивый сейчас об этом не говорит. Но мы в маркетинге больше опираемся на работу инстинктов, так как они более надежны и предсказуемы.

Давайте к делу! Почему женщины более агрессивны, чем мужчины? Не секрет, что у женщины меньше объем головного мозга, слабее опорно-двигательный аппарат и меньше мышечной массы. У мужчины мозг больше, но нейронных связей меньше, чем у женщин. Мужчины и женщины, несмотря на одинаковую принадлежность к Homo Sapiens, различны. Различие не только физиологическое, но и по социальным функциям, по своей природной роли для воспроизводства человеческого вида. Женщина — это прежде всего материнская функция, эталон доброты и нежности.

Однако… исследования в женских коллективах, монастырях, женских тюремных зонах показывают, что женщины чаще отличаются немотивированной жестокостью. Случайно ли это? Вспомним фольклор.

В сказке «Снегурочка» попробуйте поменять доброго дедушку местами с злой мачехой. Попробовали? Не заходит?

Или «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина. Попробуйте так же поменять местами старика и старуху. Не получается?

Кто запросто может сказать о своем любимом муже подругам в общий чат, какой он козлина и урод? Что, впрочем, не помешает на следующий день быть в семейной идиллии. Кто в семейных отношениях всегда пытается изменить вторую половину? Кто в основном является источником претензий? Кто в паре будет звонить с извечным вопросом: «Ты где?» Кто будет советовать мужу, как ему нужно ответить начальнику, даже если муж не спрашивал совета? Кто будет пытаться управлять и контролировать, но наотрез будет отказываться, если вы укажете на это, «поймав с поличным»? Кто в анекдотах является воплощением зла, свекровь и теща — или свекор и тесть?

Такова женская природа — пытаться управлять источником внешних ресурсов, которым является мужчина. Если женщине это не удастся сегодня или завтра, — попытка обязательно повторится.

В общем, вы меня поняли, отпираться бессмысленно. Можно сколько угодно спорить, но это ничего не изменит. А можно принять суровую правду от Всеволода Татаринова и начать управлять противоречиями.

На самом деле у мужчин тоже хватает своей «темной стороны». Но чтобы отношения были счастливыми и развивающими, нужно исследовать свою природу с целью осознанного управления. И об этом мы еще поговорим честно и достаточно много.

Кстати, с 25 мая стартует международная онлайн-конференция «Счастливые отношения. Просто о сложном». Почитайте в интернете о ней подробнее и участвуйте! А в следующий раз мы продолжим эту животрепещущую тему!