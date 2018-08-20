Темная сторона женщины

Прошлая статья вызвала шквал комментариев и, кстати, достаточное количество агрессии. Вообще конфликт создает энергию. Сегодня речь пойдет о «темной стороне» женщины.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Да, мужчины, не потирайте радостно руки, скоро я разоблачу и мужскую темную сторону — всё по справедливости.

Итак, жажда власти, которая присуща любой женщине, является ее природной темной стороной.

В комментариях к предыдущей статье в блоге «Модного города» люди писали о тихом поведении женщин. Это проявления аутоагрессии — агрессии, направленной на себя. Эта цепочка работает так:

Начинается от недостатка любви и привитого желания получить любовь извне. Недостаток любви интерпретируется, часто неосознанно, как ущербность или дефект. Отсюда перфекционизм — желание быть хорошей, отказ от борьбы за свои интересы.

Это всё — проявления агрессии, направленной на себя.

В паре женщине критически важно, чтобы ее мужчина проявлял фоновую доминацию,

то есть естественным образом или игнорировал, или грамотно утилизировал попытки женщины подчинить себе мужчину.

Попытка подчинить мужчину является базовым инстинктом, проистекающим из старого мозга млекопитающего (лимбической системы): это естественная часть жизни любой самки Homo Sapiens. Ну вы помните все эти «мужчина голова, а женщина шея» и т. п. Следовательно, эти попытки женщина будет делать с упорством накатывающей волны.

Еще раз поясню: женщины делают это не из-за противности или какого-то злого умысла. Это естественное стремление подчинить себе внешний источник ресурсов, которым является мужчина.

А вот и самое страшное. Если ей это удастся — ее животный ранг станет явно выше, чем у её мужчины. И с точки зрения коллективного бессознательного нашего вида от этого мужчины ей нельзя иметь потомство! То есть сексуальное влечение к такому мужчине невозможно.

Отсюда мы видим все эти «боли головы», «усталость на работе», «выдача секса» мужу как элемент бытовой проституции.

Ага, я уже в предвкушении новой порции возмущения и негодования.

Кстати, эту проблему не решить, исходя из психологических концепций, — работая со следствием и не осознавая причин или работая с ложными причинами.

Важно! Всё это я пишу не для того, чтобы разозлить женщин, а для того, чтобы сказать: осознанность может нивелировать даже устойчивые инстинктивные программы. Мы же все-таки не животные. У нас есть абстрактное мышление и свободная воля.

А что вы думаете по этому поводу?