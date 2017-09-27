Всё начинается с дерматолога

Владислав Шейнкман, врач-дерматовенеролог АМД лаборатории, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, - о том, почему с прыщами и другими кожными проблемами не стоит сразу бежать к косметологу.

Кожные проблемы всегда налицо – вы видите их в зеркале: высыпания на коже, пятна, шелушение, перхоть, выпадение волос. Такие эстетические дефекты не только влияют на нашу самооценку, но и нередко сопровождаются зудом и жжением. И что делают многие? В наш век интернета люди зачастую сами ставят себе диагноз и назначают лечение, покупают лекарства в аптеке или идут в салон красоты.

Чем грозит такое самолечение? В лучшем случае – отсутствием результата, в худшем – осложнениями. Косметика и процедуры часто имеют в числе противопоказаний кожные заболевания: они могут усугубить течение болезни, вызвать контактные дерматиты и т. д. Только дерматолог может распознать болезнь по внешним симптомам, при необходимости назначить анализы, а затем – адекватное лечение.

Часто у женщин встречается диффузная и очаговая алопеция (выпадение волос): ее причинами становятся гормональные нарушения, проблемы с ЖКТ, стрессы, применение антибиотиков, нарушения в питании.

Такие пациенты должны лечиться у дерматолога и трихолога, а не шампунями из магазина или аптеки. Процесс лечения длительный, ему предшествует обследование, но только так можно остановить выпадение волос.

С заболеваниями кожи лица можно столкнуться в любом возрасте. Самые распространенные – акне (угри), розацеа (розовые угри), демодекоз, купероз, себорейный дерматит, контактный дерматит и др. Поставить диагноз и назначить лечение может только врач-дерматолог. Здесь нет универсальных решений: курс подбирается индивидуально.

Частая проблема – заболевания ногтей: грибки (микозы) и ониходистрофии после применения шеллаков – это нарушение структуры ногтей и изменение цвета.

Лечение длительное, сложное. Совет всем – тщательно выбирать салон: ониходистрофия часто связана с применением некачественных материалов.

Со своими пациентами я много говорю о профилактике. Иногда они спрашивают: «Доктор, а когда мы лечиться будем?»))) Дело в том, что при многих заболеваниях кожи необходима обработка одежды, обуви, постельного белья, маникюрных принадлежностей. Без этого любое лечение будет бесполезным из-за риска повторного заражения.

Итак, правило первое: при любых высыпаниях и других изменениях на коже и ногтях идем к дерматологу.

Правило второе: строго соблюдаем рекомендации по профилактике.

И третье правило красивой кожи – здоровый образ жизни. Откажитесь от алкоголя и курения: они очень портят кожу, особенно у женщин. Следите за тем, что едите: нет – жареному, жирному, консервированному, сладкому, да – овощам, фруктам, крупам, нежирному мясу. Больше двигайтесь. Эффективность такого подхода я доказываю личным примером – и кожа в порядке. Чего и вам желаю!