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Кухни: модные тренды - 2018

Кухни: модные тренды - 2018

Актуальные тренды в производстве кухонной мебели меняются не так динамично, как в мире моды… но все же меняются. Вот какие стилевые решения, фактуры и модели кухонь будут на пике популярности в 2018 году.

Блестящее дерево

Глянцевые фасады для кухни с фактурой натурального деревянного шпона экзотических пород – это тот элемент, который придаст современному стилю кухни уют, респектабельность и шик.

Кухня «Валенса», фабрика «Атлас-Люкс».

Никакого избыточного декора, ничего лишнего, все элементы хранения и техника спрятаны за фасадами.

Кухни в стиле лофт

Интерьер в стиле лофт сегодня на волне среди молодых, динамичных, современных, открытых ко всему новому жителей мегаполисов.

Кухня «Лофт», фабрика «Атлас-Люкс».

Отличительная особенность кухни лофт – плоские фасады цвета дерева, фактурные фасады под камень или бетон, серый и коричневый цвета. Главная фишка – абсолютная функциональность и архитектурная лаконичность.

Патинированная древесина

Эти фасады выглядят так, будто сделаны из натурального дерева с эффектом патины. Они и на ощупь точно такие, будто сделаны из натурального дерева. Но это более экономичный, простой в эксплуатации и доступный материал – МДФ.

Сочетание светлых однотонных фасадов с фасадами из темной древесины – один из самых популярных трендов сезона.

Кухня «Белла», Первая мебельная фабрика.

Дворцовая роскошь

Классические модели все еще популярны, но в этом сезоне декоративные резные элементы, колонны и винтажные ручки модно дополнять современными акцентами. Например, архитектура этой модели с большими витринными шкафами очень актуальна.

Кухня «Миледи», Первая мебельная фабрика.

Функциональность и техническое оснащение полностью отвечает тенденциям времени, а светлые фасады из натурального дерева превращают кухню в дворец XXI века.

Информация и фото предоставлены Центральным домом мебели.
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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