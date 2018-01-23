Кухни: модные тренды - 2018
Актуальные тренды в производстве кухонной мебели меняются не так динамично, как в мире моды… но все же меняются. Вот какие стилевые решения, фактуры и модели кухонь будут на пике популярности в 2018 году.
Блестящее дерево
Глянцевые фасады для кухни с фактурой натурального деревянного шпона экзотических пород – это тот элемент, который придаст современному стилю кухни уют, респектабельность и шик.
Кухня «Валенса», фабрика «Атлас-Люкс».
Никакого избыточного декора, ничего лишнего, все элементы хранения и техника спрятаны за фасадами.
Кухни в стиле лофт
Интерьер в стиле лофт сегодня на волне среди молодых, динамичных, современных, открытых ко всему новому жителей мегаполисов.
Кухня «Лофт», фабрика «Атлас-Люкс».
Отличительная особенность кухни лофт – плоские фасады цвета дерева, фактурные фасады под камень или бетон, серый и коричневый цвета. Главная фишка – абсолютная функциональность и архитектурная лаконичность.
Патинированная древесина
Эти фасады выглядят так, будто сделаны из натурального дерева с эффектом патины. Они и на ощупь точно такие, будто сделаны из натурального дерева. Но это более экономичный, простой в эксплуатации и доступный материал – МДФ.
Сочетание светлых однотонных фасадов с фасадами из темной древесины – один из самых популярных трендов сезона.
Кухня «Белла», Первая мебельная фабрика.
Дворцовая роскошь
Классические модели все еще популярны, но в этом сезоне декоративные резные элементы, колонны и винтажные ручки модно дополнять современными акцентами. Например, архитектура этой модели с большими витринными шкафами очень актуальна.
Кухня «Миледи», Первая мебельная фабрика.
Функциональность и техническое оснащение полностью отвечает тенденциям времени, а светлые фасады из натурального дерева превращают кухню в дворец XXI века.