Провокаторы аппетита: почему всё время хочется есть?

Заглавное фото: Бриджит Джонс тоже любила

заедать свои промахи и тоску по крепкому мужскому плечу.

Заедать стресс — это для нас так привычно! А что еще мы заедаем, и чем, кроме голода, может быть вызвано желание поесть? О провокаторах аппетита, толкающих нас «пожевать что-нибудь», «съесть шоколадку» и т. д., рассказывает наш эксперт по стройности Мария Волкова.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Злость (раздражительность)

Она тянет нас на хрустящее, ломкое, рассыпчатое, твердое, что можно поломать, погрызть.

Злость хочет выплеска. Что делать? Топаем ногами, машем руками, рвем бумагу.

Если не помогает, то вовремя высказываем свое недовольство адресату в адекватной форме «я-высказывания», а не обвинения и манипуляций (не «ты дурак», а «твое поведение меня огорчило»).

Тревога

Это страх неизвестности. Отличается от реального страха тем, что прямой угрозы нет, ничего не случилось, но мы уже все придумали и накрутили в своей голове.

Что делать? Тревоге нужна определенность, тепло и действия, иначе будет много ненужной, бесполезной и беспощадной еды.

Скука

Она проявляется так: «Что бы такого съесть? Это не хочу, может, сладенького или соленого?»

Что делать? Скуке нужны развлечения! Если скука не найдет интересного занятия, то отыщет новенькую еду.

Тоска

Отличается от скуки нехваткой кого-то, а не чего-то. Не хватает внимания, конкретного человека, объятий, любви, заботы — это тоска. Отличается желанием конкретной еды, типа «хочу молочного шоколада «Линдт» с цельными лесными орехами и ничего другого!» Что делать? Понять, чего именно не хватает.

Ведь нужен не сам человек, а то, что он нам дает своим присутствием: спокойствие, счастье, понимание.

Просим это у того, кто может дать. Не трусим, все получится. Это лучше, чем хомячить вафли пачками.

Усталость

Она проявляется так: «Все равно, что есть, главное, чтобы никто меня не трогал». Это первая психосоматическая причина лишнего веса в России.



Фото: «Наша Раша».

Печеньки с чаем под телек, орешки, семечки, бутики, шоколадка — не важно. Как снять такой аппетит? Позволить себе отдохнуть.

Трио гордыни: обида, вина и стыд

Обида хочет высказаться (если это, конечно, не тайное желание манипулировать ближним так, чтобы всё было по-твоему). Не нравится? Скажи об этом.



Вина хочет прощения. Собираем силу в кулак и извиняемся, снимаем с себя тяжкое бремя вместо заедания его чем-то «отупляющим». В случае гордыни вина маскируется под вечное «Ой, неудобно как-то попросить, сказать», когда героиня с горящей звездой во лбу уже решила за других, кому она будет мешать и чем неудобна.

В этом случае вместо того чтобы терпеть и молчать делай то, что нравится. Если кому-то это не по душе — тебе об этом скажут.

Стыд — это страх оценки окружающими. Ковыряться в носу, когда тебя никто не видит — это одно, а в очереди гипермаркета — совсем другое.

Страх социальной оценки пытаются заглушить едой, но это бесполезно, важнее спросить себя: «Кто меня осудит?» Мозг включается, ты приходишь в себя и понимаешь, что мнение на кассе незнакомой бабули о твоем поведение ты не спрашивала и оно тебя мало волнует. Из пятилетнего возраста мы уже давно выросли и теперь сами несем ответственность за свои поступки и внешний вид. Тем более, что чаще всего нам никто ничего не сказал, — мы себе напридумывали и сами себя осудили вместо окружающих.