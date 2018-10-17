Зеленая Дубрава 2.0

Эльвира Тейц, студентка 3 курса кафедры журналистики ТулГУ

Фото Екатерины Коноваловой, студентки 4 курса кафедры журналистики ТулГУ

Каждый, кто хоть немного знаком с историей, что-то да слышал о таком месте как Зеленая Дубрава.

По преданию, это дубовая роща, где до решающего момента ждал своего часа Засадный полк Владимира Серпуховского. С течением времени Дубрава утратила свой первоначальный облик. Но достоверно известно, что в этих местах бывал Петр I; царское клеймо было поставлено на вековые дубы, которые здесь тогда росли, к деревьям приставили сторожа. Но в итоге дубовая роща была вырублена, скорее всего, местными жителями.

Документы свидетельствуют, что в 1828-м году Зеленой Дубравы уже не существовало. Поле было распахано. Когда 30 лет назад в эти края пришли археологи, ландшафт представлял собой поля с лесополосами. Встал вопрос: были ли здесь леса вообще? Проблему решали палеогеографы и палеоботаники: изучали состав почвы, определяли линию водораздела. Так появилась карта исторической местности.

Но само место сражения историческому ландшафту не соответствовало. И Музей-заповедник «Куликово поле» практически впервые в России начал масштабный эксперимент по восстановлению исторического ландшафта. За эти годы была проделана колоссальная работа. Уже видны результаты — серебрится ковыль на Куликовом поле, шумят молодые дубки. Но о завершении проекта говорить пока еще очень рано.

Вопросы о том, какие цели были поставлены, чего удалось добиться, и о проекте в целом мы, участники проекта #coolpolepress, адресовали Ольге Буровой, кандидату географических наук, руководителю научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея.

Разговор наш состоялся не в кабинете, а в возрождаемой Зеленой Дубраве. До нее мы добирались на бричке из села Монастырщино.

- Ольга Валентиновна, на какие этапы разбита работа и на каком из них вы сейчас находитесь?

— Первым этапом нашей работы стала реконструкция исторического ландшафта. Были проведены почвенные исследования и выявлены места произрастания дубрав. Второй этап — это подбор видового состава растений, с помощью опять же научных ботанических исследований. В основном это дубы, ясени и клены. Следующим этапом стала собственно посадка саженцев. При финансовой поддержке фонда Андрея Первозванного и при содействии Богородицкого лесхоза мы высадили саженцы широколиственных пород деревьев на площади около тридцати гектаров. Сейчас идет относительно спокойный этап наблюдения: мы наблюдаем за тем, как посаженные деревца растут. Мы с вами среди молодых дубков — посадкам только десять лет, так что им еще расти и расти.

— Здесь посажены точно такие же растения, что росли здесь во времена Куликовской битвы? Как вообще удалось выяснить что именно здесь росло более шестисот лет назад?

— Конечно, мы не можем точно сказать, что за растительность здесь была. Существует споро-пыльцевой анализ: он позволяет определить растения по особенностям спор и зерен. Допустим, если в пыльце преобладают споры злаков, то анализ может это нам показать. Мы изучаем уцелевшую местную растительность, и, исходя из этого видового состава, вводим в наше восстановленное сообщество конкретные растения.

— Зеленая Дубрава — это в первую очередь дубы. Сколько всего их было посажено за время существования проекта?

— Обычно при посадке используется такой расход: на один гектар высаживается четыре тысячи саженцев. Здесь у нас тридцать гектаров; получается, больше ста тысяч деревьев.

— И все приживаются?

— Процент приживаемости достаточно высок. Здесь очень благоприятные для них природные условия, да и ухаживают за растениями очень умело. К тому же у нас хороший посадочный материал, который нам поставляют профессиональные лесоводы.

— Есть ли какие-то сложности в реализации проекта?

— Большинство сложностей — финансовые. Для такой большой территории требуются значительные капиталовложения. В отсутствие естественной фауны поддержание экосистемы полностью лежит на нас. Косули и кабаны с лисами все же иногда сюда приходят, даже лоси захаживают, но пока они просто присматриваются к новой для них территории. Наша система искусственно создана, а это значит, что ей требуется постоянный уход, поддержание равновесия, особенно на первых этапах восстановления исторического ландшафта.

— Получается, проект музея по восстановлению исторического ландшафта Куликова поля — это первый опыт создания дикой природы руками человека. Неужели до этого не было подобных попыток?

— Люди всегда помнили о Куликовской битве. Петр Первый сам лично приезжал сюда и клеймил те самые дубы времен сражения, выделил специального охранника для них. Понятно, что восемнадцатый век и наш отличаются и по масштабам и по уровню научных знаний, но люди всегда помнили о битве и своими силами пытались сохранить эту память, например, через мемориалы и памятники.

— Зеленая Дубрава — это ведь не только проект по восстановлению исторического ландшафта, но и патриотическая акция с одноименным названием. Как пришла идея привлечь к проекту каждого, кто захочет посадить дерево на Куликовом поле?

— Когда музей-заповедник стал проводить активные работы в этом направлении, очень многие люди, понимающие значение Куликовской битвы и ценящие историю нашего Отечества, захотели быть причастными к проекту. Собственно, так и возникла идея подключить к восстановлению исторического ландшафта всех неравнодушных людей. Появилась патриотическая акция «Зеленая Дубрава». Ежегодно, во второй половине музей приглашает на Куликово поле тех, кто хотел бы поучаствовать в восстановлении исторического ландшафта. Участники заполняют анкеты, где указывают, в честь кого они хотели бы посадить деревце. Наша акция — это дань памяти не только воинам Куликовской битвы, но всем защитникам Родины, сражавшимся и погибшим за нее. Посадить дерево — это благородный порыв.

— Каким вы видите итог проекта?

— Естественным его, наверное, не назовешь. Конечно, хотелось бы, чтобы именно таким и выглядел лесной массив, когда-то утраченный. Ни в коем случае это место не будет закрытой территорией. В этом-то то и есть вся прелесть проекта, что любой человек сможет придти сюда, побродить среди дубов. Наша задача — как раз открыть эту территорию для людей (и при помощи их же) и, конечно, нести экологическое просвещение. Ведь в лесу тоже есть определенные правила поведения, которые человек должен знать.