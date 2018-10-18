Засадный полк: как это было

Софья Конёнкова, 4 курс, Елена Конюхова, Полина Миненко, 3 курс факультета журналистики ТулГУ. Фото Михаила Кудряшова, фотохудожника, преподавателя кафедры журналистики ТулГу, Ирины Попенко, 3 курс и Катерины Коноваловой, 4 курс.

Накануне Акции «Зеленая Дубрава» мы решили подробно расспросить ученых мужей Музея-заповедника «Куликово поле» о роли Засадного полка в Куликовской битве, разузнать все о Зеленой Дубраве. Ведь, судя по историческим источникам, полк ждал своего часа именно в дубраве. Задачей студентов проекта #coolpolepress было выйти за пределы учебников и своих представлений об историческом событии и попытаться понять: как же все было на самом деле и было ли.

Наши визави — заместитель директора по научной работе Музея — заповедника «Куликово поле», кандидат исторических наук Андрей Наумов и заведующий Музейным комплексом «Куликово поле», доктор исторических наук Олег Вронский.

С Олегом Вронским мы встретились в селе Моховое на исторической тропе. Доехав на велосипедах по историческому маршруту от Музея Куликовской битвы до расположения Засадного полка, мы задали несколько вопросов профессору. Он же, кстати, и автор этого экшн-маршртута по тропе.

— Мы находимся на историческом месте. Вы можете рассказать, почему именно данная местность была выбрана для сражения?

- Одна из черт военного искусства Дмитрия Донского — это умение правильно выбрать позицию. Позиция, на которой мы с вами находимся — идеальная. Она простирается с севера на юг на семь километров, а с запада на восток — на два километра семьсот метров. Удобство позиции заключается в том, что можно было насытить ее тремя линиями обороны и по флангам надежно защитить от обходного маневра противника. На левом фланге наши позиции защищает речка Смолка, а с правого фланга — балка Рыбий Верх. Там водяное поле, непроходимое для конницы, поэтому единственный возможный маневр у противника — давить в лоб. Здесь очень большую роль играет мотивация, в мотивации русских воинов Дмитрий не сомневался. Он навязал противнику бой в очень удобных для себя условиях. К тому же рядом лесной массив — та самая Зеленая Дубрава. Это вообще идеальное место для того, чтобы спрятать конницу и быстро вывести ее на поле. Внутри дубравы была еще и поляна, пригодная для расположения войск. Единственное слабое место данной позиции в том, что за спиной у русских находились реки Дон и Непрядва. Но и это было не случайно. С одной стороны они закрывали от возможного пришествия литовцев, а с другой создавали у наших войск ощущение необратимости происходящего. Надо было биться до конца, иначе противник мог прижать нас к реке и уничтожить. Так что позиция была выбрана идеальная.

Мнения ученых по поводу Засадного полка разнятся: кто-то считает, что он был, кто-то уверен в обратном. О том, почему ученые задаются вопросом, существовал ли на самом деле Засадный полк, мы спросили и у Андрея Наумова и у Олега Вронского.

Андрей Наумов:

- Вопрос достаточно странный, потому что об этом пишут литературные и исторические источники. Поэтому мы не можем с вами отрицать, что Владимир Серпуховской и Боброк-Волынский — реальные исторические личности и участвовали в Куликовском походе. И то, что у русских был Засадный полк, известно из двух источников. А так же то, что ими командовал Боброк-Волынский и Владимир Серпуховской, мы знаем из «Сказания о Мамаевом побоище».

Олег Вронский:

- Детальное описание этого полка мы видим лишь в одном источнике и очень подробное. Но надо иметь в виду, что два других источника — «Задонщина» и «Летописные повести о побоище на Дону» вообще не содержат хронологического расклада сражений, там есть лишь некоторые нюансы. Достаточно подробно исследована история жизни героев Засадного полка. И все сходится в этой точке — Зеленая Дубрава. Для меня Засадный полк несомненен и аргументирован научно.

— Были ли какие-то археологические находки в Зеленой Дубраве (этот вопрос адресуем и Олегу Генриховичу и Андрею Николаевичу. Их мнение единодушно)?

- Да, здесь находки были. Но средневековые сражения массу находок не дают, слишком дорогим было оружие. Военный металл не оставляли. Тем не менее, стандартный набор: наконечники стрел, пластины доспехов — здесь были найдены. Мы не ожидали найти в Зеленой Дубраве много артефактов, потому что боя здесь не было. Здесь находился отряд, который мог случайно потерять какие-то детали амуниции. Затем он ушел биться.

— Какова же роль Засадного полка в битве? — спрашиваем Андрея Наумова.

- Засадный полк внёс решающий вклад в победу русских на Куликовом поле. Мы имеем дело со средневековой битвой, где ещё не было огнестрельного оружия, поэтому решающую роль играли мускульная сила коня и всадника. Воевода Боброк и князь Владимир Серпуховской сумели выждать момент, когда силы ордынцев уже были на исходе, и конная рать неожиданно вступила в сражение и решила его исход.

— Какова была численность Засадного полка — это известно?

— Точных цифр мы никогда с вами не узнаем, потому что источники их до нас не донесли. Я полагаю, что количество воинов составляло 25−30 процентов от всего русского войска.

— А как вообще появилась мысль о том, чтобы здесь сделать туристический маршрут? — это уже вопрос к Олегу Вронскому.

— Надо сказать, что у этой мысли есть адресат. Она принадлежала Владимиру Петровичу Гриценко. Это был его посыл, а мы выступали только последователями, в той или иной степени талантливыми. Но его идея нас очень сильно зарядила. Сразу собралась большая команда, наш директор назвал ее «рота одного призыва». В нее вошли полевые работники, бывшие студенты-историки и люди, которые были рядом. И этим людям даже наша богатая, интересная музейная работа была немножко тесновата. У нас есть такая программа, которой нет ни в одном плане, называется «За расширение границ». Нам нужно было расширить границы за пределы музейной экспозиции, и мы вынесли их в поле. А это очень важно, потому что оно заряжает.