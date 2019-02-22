Марш-бросок на Куликовом поле: проверить себя на прочность

Старт!

Построение команд на Аллее памяти и единства под фрагмент гимна Российской Федерации ознаменовало открытие XX международной военно-спортивной игры «Марш-бросок «Куликово поле». Она стартовала накануне Дня защитника Отечества в селе Монастырщино.

Здесь на фоне кирпичных стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в две линии выстроились 12 команд. Учащиеся Алексинского, Богородицкого, Донского, Дубенского, Щекинского, Кимовского, Епифанского, Одоевского, Новомосковского, Суворовского, Куркинского, Тёпло-Огарёвского районов приехали посоревноваться в силе, выносливости и знании истории. В руках руководителей команд по две алых гвоздики в память о воинах, защищавших наше Отечество.

Порывистый ветер явно не пугает участников. А развевающиеся флаги каждой из школ создают впечатление, будто перед нами настоящие войска, которые в скором времени вступят в нешуточный бой.

Из участников — в наставники

Перед началом соревнований нам удалось поговорить с участником боевых действий, учителем ОБЖ МКОУ «Епифанская СОШ» имени С. Н. Орлова Сергеем Кузнецовым:

– Я впервые привожу сюда детей. Сегодня со мной ученики Епифанской средней школы. Большинство — мои воспитанники. Для меня много значит эта игра, так как 19 лет назад я сам был участником первого марш-броска. Конечно, первые игры были попроще, а нынешние стали более интересными и актуальными. Ребята проявляют и выносливость, и смекалку.

Кто найдет Зеленую дубраву?

Свой путь юные игроки начинают от музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино. Далее перед ними только открытое заснеженное поле и лыжня с препятствиями. Они направляются в Зелёную дубраву. Именно там ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения. Впервые ребята пробегают дистанцию целой командой, совместно отстаивая честь своего района.

Лошади – быть!

Куликово поле всегда тепло и по-доброму встречает своих посетителей. И в этот день, чтобы окунуться с головой в патриотическую игру и следить за всеми передвижениями лыжников, для работников СМИ организаторы запрягли сани. «Лошадь будет!» — такими словами встретил нас один из организаторов «Марш-броска» Андрей Верёвкин.

И правда, она была! Статная и строптивая тёмная лошадка Олимпия ожидала своих пассажиров на конном дворе. И в нужный момент она повезла журналистов к Зеленой дубраве. На машине было не доехать, пешком — не дойти.

Первые достижения. Экстрим — не помеха!

Ожидая лыжников на финише, первыми встречаем команду Тёпло-Огарёвского района. Ребята смогли быстрее всех найти ориентир и продемонстрировали слаженную командную работу.-

– Наша команда – это школьники 8-11 классов. Нас десять. Ребята сами проходили все препятствия. Особенно отличился капитан — Илья Сенькин. Он здорово справлялся со всеми испытаниями.

Капитан команды Илья Сенькин:

– В какой-то момент мы поняли, что карты, выданные нам, не помогают найти дорогу, и немного заблудились. Но работники музея приехали на снегоходах и помогли нам сориентироваться. Да, проходить тропу оказалось непросто. Дул сильный ветер, и мы оказались не совсем готовы к такому экстриму. Но мне всё равно понравился марш-бросок — это хорошая возможность испытать себя на прочность.

– Приезжаем мы сюда уже двадцатый год подряд, и каждый раз получаем только приятные впечатления. Всякое бывало: мы были и победителями, и проигрывали игру, но никогда не теряли боевого духа, — рассказал главный специалист отдела по культуре, спорту и молодёжной политике Тёпло-Огарёвского района Александр Соболев.

С корабля — на бал

Прохождение тропы — половина дела. Призовые места распределялись не только по итогам лыжного забега, но и с учетом ответов на вопросы исторической викторины.

С корабля на бал или с лыжни в музей — именно так, немного сумбурно и в темпе, участники соревнований попали в стены музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом. Здесь для них провели ознакомительную экскурсию. А потом, с учетом уже рассказанного – историко-экологическую викторину «Куликово поле. Война и мир».

– Мы не заострили внимание только на военных действиях. Ребятам также рассказали о литературных трудах, посвященных битве, о предметах быта, о живописи. Эта экскурсия, короткая, но ёмкая, наверняка останется в памяти каждого школьника, подогреет интерес к изучению родного края и поможет ответить на вопросы викторины, — поделился своими размышлениями заведующий музейным комплексом профессор Олег Вронский.

Финишная прямая

Плотный обед дал возможность передохнуть всем участникам игры, а организаторам подсчитать баллы и распределить призовые места.

Вновь все команды встречаются уже на подведении итогов соревнований. «Наградить победивших и побеждённых!» — провозглашает начальник отдела развития музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Верёвкин. С этих слов начинается заключительный и самый долгожданный этап состязания.

В общем зачёте первое место заняла команда Суворовского района, второе — Дубенского, третье — Алексинского.

Все участники получили похвальные грамоты, торты, футболки, спортивные сумки, книги, беспроводные колонки и многое другое. Подарки подготовили Тульский областной центр военно-патриотического воспитания, музей-заповедник «Куликово поле», фонд поддержки воинов-интернационалистов имени Дмитрия Донского, организация поддержки инвалидов войны и военной травмы.

Один в поле не воин

– Нас не может не радовать проведение XX военно-спортивных игр. Это соревнование оставляет след в душе участников, воспитывает в них патриотические чувства. К нам вновь возвращаются участники прошлых состязаний, но теперь в качестве наставников команд. И это очень приятно!

Главные цели игры — это, во-первых, лучше узнать историю своей страны, а, во-вторых, объединить участников в команды. Ведь один в поле не воин, а вот несколько человек – это уже войско. Хорошо, когда рядом рука друга, — подвел итог председатель Тульской региональной общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Александр Алышев.

Виктория Жихарева, студентка 4-го курса кафедры журналистики ТулГУ в рамках проекта «Кулполепресс».

Фото Романа Солопова.