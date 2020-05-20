Рождение Былины

C 22 по 24 мая музей — заповедник «Куликово поле» впервые проведет фестиваль народных традиций «Былина» в онлайн формате.

Мы беседуем с режиссером праздника Александром Игнатченко.

Былина проводится уже двенадцатый год, это всегда яркий праздник с песенными и танцевальными конкурсами, блинами на пеньках, воздушными змеями над куполами храмов.

Александр Дмитриевич — не только режиссер праздника, но и его непосредственный участник. Поэтому и вопросов накопилось много.

Итак, поехали!

— Вы организатор фестиваля уже 12-й год. Что для вас значит этот праздник?

— Было непросто найти форму проведения подобного фестиваля. До него в музее появилось уже много интересных мероприятий.

Но мы решили сделать не просто конкурс для детей, а организовать настоящий праздник — чтобы они могли не только показать свои таланты, но и принять участие в работе самых разных площадок. На Былину приезжают много умельцев, показывают свое мастерство, передают участникам опыт наших предков.

— Что вас вдохновило на создание Былины?

— Все было просто. Фонд «Наши дети» искал место и возможность организации праздника народных традиций для детей. Чтоб все было красочно, насыщенно и небанально. Я подключился к команде и помог найти нужную, как оказалось, форму.

— В чем были сложности создания, а где все шло «как по маслу»?

— Когда появляется что-то новое нет гарантии, что получится удачно и интересно. Это был эксперимент, и я использовал не привычные шаблоны, а подключил фантазию, рискнул. Никто не мог гарантировать, что все наши затеи окажутся востребованными. Но тем не менее большая их часть прижилась и существует и сегодня, в этом году, конечно, немного в иной форме, но я надеюсь все будет жить и дальше.

-Что ждет участников онлайн-Былины?

-В онлайн формате коллективы также будут соревноваться между собой, жюри оценит видеозаписи их выступлений, кроме этого мы предложим участникам мастер -классы и встречи с интересными людьми. Конечно, участники будут переживать за «заочную» борьбу. Лучшим достанутся призы и звания «лауреатов Былины»

— Вы написали песню к фестивалю, как она родилась?

— Был задуман новый проект «Мы друзья», для того чтобы дополнить наш постоянный флешмоб новыми элементами. Для него я и написал песню. Мне хотелось соединить в «одном флаконе» музыку, танец и игру на музыкальных инструментах, которые участники могли бы сделать своими руками.

— Музыка, как и само Куликово Поле, занимают значительное место в вашей жизни, есть ли ещё какие-то хобби или увлечения, которые могут сравниться с ними по важности ?

— Я не думаю, что музыка — это самое главное. Для меня самое главное — это работа и семья. Я не являюсь автором многочисленных произведений. То, что написано, родилось спонтанно. У меня есть друзья композиторы, которые пишут музыку на мои слова.

— В этом году Вы проведёте мастер-класс изготовления собственного музыкального инструмента. Расскажите о нем подробнее.

— Его можно было бы назвать «моно флейтой». Я думаю, что этот инструмент прототип самых древних музыкальных инструментов, которые существовали у разных народов: где-то они делались из бамбука, а где-то из тростника. Вот и я решил поэкспериментировать.

Мы записали мастер-класс, чтобы участники «Былины» могли попробовать сделать такую флейту сами сами.

— Как зародилась идея создать музыкальный инструмент из растений?

— Идея зародилась в результате моего общения с интересными людьми на фестивале «Национальных культур». На нашем фестивале «Былина» у нас также принимали участие этнографы, в частности, наш друг Сергей Плотников из Воронежа. Он организовал уникальный музей «Забытой музыки». Я видел у него много музыкальных инструментов подобного рода и вот решил попробовать сделать такой сам.

— Вы — режиссер почти всех мероприятий музея -заповедника «Куликово поле». В каждом мероприятии всегда есть что-то новое, какая-то изюминка. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в профессию?

— Очень трудно найти точку отсчета. В молодые годы я принимал участие в подготовке мероприятий, где я был «на подхвате», помощником. Ну, а потом постепенно, шаг за шагом пришел к «большому искусству».

-Почему Куликово Поле стало тем самым местом приложения усилий?

— Ну. это судьба. Так сложилось, что я общался с интересными людьми, которые стали друзьями и вот как-то получилось, что Куликово Поле стало «местом приложения усилий"

Это призвание оказаться здесь, а не работа.

Беседовали Светлана Харыбина и Елена Филимонова, студентки 3 курса кафедры журналистики ТулГу в рамках проекта #coolpolepress.

Фото из архива музея.