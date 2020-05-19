Тайны Куликова Поля: как ученые вычисли место сражения?

Говорят Куликовской битвы не было, а еще говорят, что была, но не в Тульской области, а прямо в Москве – на Кулишках. А что говорит историческая наука? Как современные учёные вычислили место сражения и есть ли основания сомневаться в его расположении?

Видеопроект Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: «Куликовская битва: вопросы и ответы» – это попытка ответить на все сомнения и дать отпор тиражируемым заблуждениям.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.