Пищик из соломинки или о Викторе Цое и забытой музыке

Неожиданно карантинные меры расширили горизонты возможностей — фольклорный фестиваль «Былина» музея-заповедника «Куликово поле» превратился в трёхдневный онлайн — марафон песен и плясок, мастер классов и экскурсий вместо однодневного мероприятия. В рамках студенческого проекта #coolpolepress мы поговорили с одним из участников фестиваля — народным умельцем и организатором единственного в России музея забытой музыки Сергеем Плотниковым.

Для справки: со слов Сергея, музыкантом и музейщиком стал случайно. По специальности он слесарь-инструментальщик. Крутой поворот в жизни произошел после подаренной женой книги…

«Изюминка» музея — это я

- Сергей, сколько лет Вашему музею?

- Уже тринадцать лет.

- А почему именно «Музей забытой музыки», а не «Музей старинных инструментов»?

- Сначала было название — «Музей старинной музыки». Но это сразу навевало на мысли о средневековой Европе. А забытой музыки — правильнее. Инструменты, по археологическим находкам, мы воссоздать можем, а вот музыку — уже нет. Можем только предполагать. Наши посетители могут не только увидеть древние инструменты и услышать звуки забытой музыки, но и непосредственно проследить за процессом создания этих инструментов.

- История Вашего музея началась с того момента, как Ваша супруга в 2002 году подарила Вам книгу. Почему выбор пал именно на эту книгу?

- Потому что она была с чертежами музыкальных инструментов. Эта книга — исключительно инициатива жены. В книги были чертежи музыкальных инструментов. Я тогда с музыкой и рядом не стоял и про такую книжку никогда не думал.

- Над воссозданием какого инструмента Вы работали дольше всего, а какой, напротив, был сделан за рекордно короткие сроки?

- Полгода мы, с Константином Харитоновым, делали наш первый инструмент — волынку. Я точил и выбрасывал дудки, клеил мешки, искал кислородные подушки, изучал, как работает пищик и всё это сопровождалось освоением музыкальной грамоты и настройкой. Поэтому по срокам волынку никакой инструмент еще не переплюнул. А быстро можно сделать множество инструментов. Минут за 30. Например, калюку, дудку курскую, пищик.

- Сколько инструментов у Вас в музее?

- Около 80.

- В Вашей экспозиции представлено много инструментов со странными названиями: кугиклы, цимбалы, калюка и др. А какой инструмент, по Вашему мнению, самый необычный?

- Пищик из соломинки. Очень впечатляет людей.

- Вы рассказывали об армянском народном инструменте — дудуке, который у Вас трансформировался в «дудук воронежский». В музее представлены русские народные инструменты или не только?

- В основном — русские. Дудук воронежский — моя фантазия на тему армянского.

- В известной опере «Снегурочка» Лель играет на духовом инструменте. Что это — свирель или жалейка?

- В опере звучит кларнет. Кларнет — родственник жалейки.

- Что, на Ваш взгляд. является «изюминкой» музея?

- Экскурсовод. То есть я.

- Есть ли у Вас мечта?

- Есть. Чтобы «музей забытой музыки» переехал в отдельное здание с выставочным залом и мастерской, где создают инструменты. Сегодня музей — это комната в ДК (Городской Дом Культуры в Воронеже).

Мастер рано встаёт, и ему Бог подаёт

- Над созданием инструментов Вы работаете регулярно или ждёте вдохновения?

- Обычно жду. Тогда работается легко.

- Вы — «сова» или «жаворонок»? В какое время суток Вам комфортнее «творить»?

- Жаворонок. Утро — любимое время.

- Сколько человек работает у Вас в мастерской?

- Двое. Супруга и я. Но это — постоянный состав. У музея много друзей, которые во время фестивалей становятся его работниками.

- Каким созданным инструментом Вы гордитесь больше всего?

- Это — гусли «Артамоновские». У меня к ним особая любовь.

- В Вашем исполнении есть несколько композиций Виктора Цоя. Почему Вы отдаёте предпочтение именно этому исполнителю?

- Не только. Я Высоцкого очень люблю. А песни Цоя очень хорошо и гармонично на гусли ложатся.

- Если досуг у Вас превратился в профессию, то как Вы теперь проводите свободное время?

- Я счастливый человек: я своё хобби превратил в профессию.

Были о «Былине»

- Сколько лет вы участвуете в фестивале «Былина» на Куликовом поле?

- Первый раз я участвовал в «Былине» в 2011 году. Выходит, что девять лет.

- От участия в «Былине» Вы получаете такое же удовольствие, как от проведения экскурсий по Вашему музею?

- Точно могу сказать — не меньшее. Благодарные слушатели, новые знакомства, река Непрядва и, конечно, соловьи — виртуозы. Я их очень люблю.

- Что в этом году Вы приготовили для гостей фестиваля, который прошел в онлайн-формате?

- Решил озадачить народ и подробно рассказать, как делать интересный музыкальный инструмент под названием «кугиклы».

- Что Вы можете посоветовать людям, чтобы они, как и Вы, получали от своей работы не только материальное, но и моральное удовлетворение?

- Попробую… Сдаваться не надо. И трудностей бояться. С Божьей помощью всё преодолеете.

Беседовала студентка 3 курса кафедры журналистики ТулГу Инесса Гранаткина

Фото из Архива Сергея Плотникова.