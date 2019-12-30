«Елки 13»: Наталья Галеутдинова и Валентина Лямина

В рамках проекта «Елки 13» мы посетили Епифань и побеседовали за кружкой чая с заведующей Музеем купеческого быта Епифани — Натальей Галеутдиновой.

– Были ли в Вашей семье какие-то особые новогодние традиции?

– В советское время традиции были похожи. У нас были скромные мечты, на новогодних столах были оливье, заливное, соленья… Нам дарили кукол и книжки.

– То есть Вы могли предугадать, что Вам подарят на Новый год?

– Скорее, да. У наших родителей выбор был невелик. Уже когда я стала постарше, в магазинах появилась мебель для кукол. Чаще ее привозили из Москвы, в провинции такого не было. Также появлялись резиновые немецкие куклы с непропорционально большими головами. Но у многих из них открывались и закрывались глаза, кто-то даже говорил «мама». О таких мы и не мечтали тогда, — вспоминает Наталья.

– А Вы хотели получить в подарок что-то особенное?

— Все мы хотели примерно одного — кукол, игрушек, книжек.

– С куклами и игрушками понятно, а вот каких-то домашних животных Вам никогда не хотелось – щенка или котенка?

– Нет. В деревнях всегда было много животных, у кого-то домашний скот, у кого-то кошка котят рожала постоянно. О домашнем питомце не мечтала. Хватало общих, деревенских зверят.

– Может, у Вас была любимая новогодняя игрушка?

– Была — зеленый крокодильчик на прищепке. Потом он разбился. Я бы очень хотела сейчас иметь его в своей коллекции игрушек. Кстати, даже недавно нашла его в одной антикварной лавке, но, к сожалению, он был не в самом лучшем состоянии, поэтому пока не стала его покупать. Мой – тот, из детства, – выглядел иначе.

Валентина Лямина, заведующая Музейно-мемориальным комплексом героям Куликовской битвы, приняла нас у себя дома. Хозяйка угостила нас чаем с пирогами и с радостью поделилась своими воспоминаниями.

– У Вас была любимая новогодняя игрушка?

– Я помню все игрушки с нашей елки. Но когда мы начинали разбирать игрушки, я с удовольствием искала любимые разноцветные витые сосульки. Также мне нравились шары. Все они были из стекла, и когда какая-то игрушка разбивалась, это была трагедия ужасная. Но мы собирали все осколочки и толченым стеклом украшали самодельные короны и новогодние плакаты.

– Что у Вас было главным блюдом на новогоднем столе?

– Холодец — это традиционно. А праздничным блюдом был запеченный гусь или утка с яблоками. Яблоки были из своего сада, с непередаваемым ароматом — антоновские.

– Были ли самодельные украшения на елке?

– Мы вешали конфеты, иногда даже в фантики заворачивали грецкие орехи.

– А Вы намекали как-то родителям насчет желаемого подарка?

– Мы не намекали, мы открыто просили.

– А что из детства Вы бы хотели получить сейчас?

– Куклу! — с восторгом ответила Валентина.

– Какую же? Опишите ее.

– Такая, которая ходила за ручку и говорила "Мама!". Это так и осталось мечтой моего детства...

В рамках проекта «Елки 13» музей предоставляет территорию волшебства, где исполняются детские мечты, чтобы у кого-то возникло желание помочь незнакомому человеку, доставить ему радость, сделать этот праздник еще более сказочным. В каком-то смысле мы сами можем стать волшебниками. Дорогие читатели, о чем вы мечтали в детстве, но так и не получили желаемого? Возможно, кто-то, прочитав ваше желание, с удовольствием его исполнит, а может, чье-то желание исполните вы, как в серии фильмов «Елки».

Записала Анастасия Матосова,

студентка 3-го курса кафедры журналистики ТулГУ.

Фото Инессы Гранаткиной,

студентки 3-го курса кафедры журналистики ТулГУ.