Эпоха елочных игрушек

В музейно-выставочном комплексе в Моховом на Куликовом поле открылась ретро-елка. Студенты кафедры журналистики ТулГУ побывали на ее открытии в рамках проекта #сооlpolepress.

За каждой старой елочной игрушкой действительно целая история: за одними — история семьи или просто чьей-то детской радости, за другими — целая эпоха.

Именная эта мысль и сама атмосфера ретро-елки, тринадцатой по счету в Моховом, натолкнула нас на создание целого проекта — «Елки-13». Но об этом мы расскажем чуть позже, а пока…

— Мы попросили наших сотрудников поделиться с музеем елочными игрушками своего детства. Они принесли. Это увидели посетители музея и тоже захотели, чтобы их новогодняя игрушка стала экспонатом нашего музея. Вот так и собрали, — встречает нас заведующий музейным комплексом Куликовской битвы в Моховом Олег Генрихович Вронский.

В кабинете историка музейного комплекса пахнет хвоей и позвякивают стеклянные игрушки.

— В дореволюционной России нарядить елку и устроить детям праздник могли позволить себе только очень обеспеченные люди, — начинает презентацию методист музея Наталья Новикова. — После революции елка была запрещена. Ее вновь поставили в Кремле только в 1939 году, — рассказывает Наталья. — А после полета первого человека в космос стали появляться шары с изображением Юрия Гагарина. В зависимости от событий в стране менялись и елочные игрушки. Есть даже такое направление в науке, которое изучает историю новогодних игрушек, — продолжает ведущая.

— Как вы думаете, по какому признаку объединены эти игрушки? — обращается к нам Наталья, указывая на слайд, на котором изображены фигурки в разных национальных костюмах.

— Дружба народов? — предполагаю я.

— Здесь представлены все советские республики, — заявляет мальчуган, сидящий позади.

— Правильно!

Слайды сменяют друг друга. На экране — эволюция игрушек.

— На нашей елке есть фигурка Красной Шапочки. Найдите ее. И отыщите другие игрушки, о которых мы сейчас говорили, — предлагает Наталья.

— Ой, вот Красная Шапочка! — говорит девочка, глядя на елку.

— А вот кукуруза. А там еще клубничка, — неторопливо осматривая елку, перечисляет мальчик Леша.

Каждая ретро-игрушка со своей историей. Трудно представить, сколько они повидали новогодних праздников, сколько за свою жизнь украсили елок, скольким детишкам доставили радость.

— Если вы захотите «оторвать от сердца» и принести к нам в музей свою новогоднюю игрушку, мы будем очень этому рады. Обещаем, что будем беречь её как зеницу ока, — с улыбкой заверяет Олег Вронский. – Хотя, увы, игрушки иногда бьются. Многие игрушки, представленные здесь, стеклянные. Сегодня, когда наряжали елку, три штуки, к сожалению, разбили…

Невольно вспомнилось, как я в детстве разбила любимую игрушку нашей семьи, которая передавалась из поколения в поколение, — изящный, филигранно выполненный самовар.

— А теперь лирическое завершение, — включая видео, сообщает Олег Генрихович.

Мы слушаем песню В. Мясникова из «Уральских пельменей» про новогодние игрушки. После ностальгической песни на всех нахлынули воспоминания. Сидим рядышком и делимся историями, связанными с елочными игрушками и новогодними подарками. Каждому есть что рассказать. Ведь Новый год — это прежде всего детство, ожидание чуда…

— Давайте сфотографируемся у елочки, — предлагает Олег Вронский.

— Лёша, что же ты такой серьезный, — шутливо укоряет Наталья сына, — праздник как-никак.

Елка колеблется от шагов, и игрушки, раскачиваясь, издают еле слышный звон.

— Живая елка, чувствуете, как пахнет? — наклоняется к ветвям Олег Генрихович. — Пахнет детством…

Да, времена меняются. Тогда был «Голубой огонек», сейчас — «Уральские пельмени», тогда были картонажные игрушки, сейчас пластмассовые. Но потребность в душевном тепле и новогоднем чуде остается неизменной.

Инесса Гранаткина, студентка 3-го

курса кафедры журналистики ТулГУ. Фото автора.