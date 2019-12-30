Папина елка профессора Вронского

Студенты кафедры журналистики в рамках проекта #coolpolepress присутствовали на открытии ретро-елки в Моховом и в рамках проекта «Елки 13» успели задать новогодние вопросы заведующему музейным комплексом Олегу Вронскому.

— В Вашей семье ставили елку на Новый год? Помните, как это было?

— Мой папа всегда ставил елку 31 декабря, когда меня не было дома. Под каким-то предлогом меня всегда «выпроваживали» в это время. Дескать, помоги маме, сходи в магазин. А когда я возвращался, ёлка уже стояла. Сколько у меня было радости! Это сейчас популярны пластмассовые микроелки, а тогда были только настоящие и большие. Потолки были высокими. И всегда елка была очень высокой.

— Была ли у Вас любимая новогодняя игрушка?

— Самая любимая новогодняя игрушка на елке — это медвежонок на прищепке. Почему именно он? С ним у меня связаны теплые воспоминания об этом празднике, о семье. Папа всегда брал этого медвежонка, показывал мне и говорил: «Вот я сейчас спрячу его, а ты найди». И я потом ходил, искал в ветвях этого мишку.

— Просили ли Вы подарки у Деда Мороза?

— Да нет, я в основном просил у родителей.

— Какого подарка больше всего ждали на Новый год?

— Я всегда любил солдатиков. Их много не бывает.

— А было ли желание, которое так и не исполнилось на Новый год? То, что до сих пор вспоминается?

— Родители делали многое, чтобы меня порадовать. Но помню такой случай, о котором сейчас даже больно вспоминать. Я лежал в больнице, мне должны были вырезать аденоиды. И папа, когда пришел меня навестить, пообещал подарить мне солдатиков. И вот я прихожу из больницы в предвкушении чуда. Там я себе нафантазировал, как должны выглядеть мои солдатики — оловянные красавцы с киверами… А когда я глянул на подаренных, то разочаровался. Какие-то они были совсем обычные, пластмассовые. Конечно, я поблагодарил папу, но, видно, не смог скрыть своего искреннего разочарования. Папа расстроился и тут же побежал в магазин покупать других солдатиков. Сейчас как-то стыдно об этом вспоминать. Но тогда я был наивным ребенком, поэтому, наверное, и не мог скрыть эмоций. Но тех, нафантазированных солдат, тоже вспоминаю до сих пор.

— Какой Новый год Вам запомнился больше всего?

— Несомненно, первый Новый год с дочкой, когда я сам стал папой. Пока у тебя нет детей, ты сам еще ребенок. Но когда появляются дети, ты – взрослый и становишься для них волшебником, хочешь в первую очередь устроить им праздник. Ты уже не о себе думаешь, а о них. И это, конечно, незабываемые ощущения! Катя была совсем маленькой на ее первый Новый год. Я носил ее на руках. У нее болели ушки, и она была в белом платочке.

А вообще Новый год — это самые теплые и добрые чувства — о себе маленьком и ждущем чуда, о своих родителях, о детях. Прекрасный праздник, добрый, искренний…

Беседовала Инесса Гранаткина,

студентка 3-го курса кафедры журналистики ТулГУ.

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